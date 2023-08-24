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Prefeita de Jardim recebe governador para entrega de obras à população

Clediane Matzenbacher e Eduardo Riedel vão inaugurar nesta sexta-feira a Arena Esportiva do município, entre outras melhorias

Daniel Pedra

Daniel Pedra

24/08/2023 - 14h39
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A prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher (PP), recebe, nesta sexta-feira (25), às 10 horas, o governador Eduardo Riedel (PSDB) para inauguração da Arena Esportiva, construída na Rua Justa Cunha Ajala, no Jardim Bela Vista, região do Polo Industrial.

Logo depois, às 10h45, os dois vão entregar a obra de reforma geral da Escola Estadual Antônio Pinto Pereira, que fica na Rua Fabio Martins Barbosa, 110, no Jardim Aeroporto.

Eles ainda farão a entrega simbólica da modernização do sistema de iluminação pública com LED nas avenidas Engenheiro José Vicente Sanctis Pires e Visconde de Taunay.

Também será entregue a obra de restauração funcional do pavimento na Avenida Engenheiro José Vicente Sanctis Pires, via de ligação com o município de Guia Lopes da Laguna, acesso pela Ponte Velha. 

“Pedimos a população que participe conosco deste grande momento da história de nosso município, são obras relevantes, que contribuem com a melhoria da qualidade de vida da população e reforça o compromisso da administração municipal com os cidadãos jardinenses e a parceria do Governo do Estado, sempre presente em Jardim”, declarou a prefeita.

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