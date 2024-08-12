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Campo Grande

Em quatro anos de vereança patrimônio de Carlão aumenta 487,6%

Após declarar, em 2008, na primeira vez que concorreu a vereador de Campo Grande, possuir R$ 421.500,00, em 2024, o patrimônio saltou para R$ 2.477.786,62

Laura Brasil

12/08/2024 - 17h15
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O vereador Carlos Augusto Borges (PSB), mais conhecido como Carlão, teve um crescimento  financeiro de 487,6% em comparação com o primeiro pleito disputado em 2008, que era de 421.500,00. Em suma, virou um milionário na política de Campo Grande.

Conforme dados da Justiça Eleitoral, após quatro anos de vereança, no ano de 2012, a declaração do vereador teve uma queda para R$ 126.740,55. Ele prestou contas de um sítio, de dois hectares, valorado em R$ 5.000,00 no município de Jaraguari.

Recuperação financeira

Carlão, conhecido pelos eleitores por ter adotado o nome de “Comunitário mesmo”, teve uma recuperação financeira em 2016, quando relatou à Justiça Eleitoral R$ 491.925,27.

Além disso, adquiriu outra propriedade em Jaraguari avaliada em  R$ 120.000,00. Enquanto o sítio teve um aumento de valor R$ 55.000,00, indicando que pode ter passado por melhorias.

Milionário

No ano de 2020, o total de valores apresentados à Justiça Eleitoral foi de R$ 1.455.790,56. 

Entre os bens veículos, terrenos, tratores, lotes, imóvel comercial. E não parou por aí, o rendimento do vereador teve um aumento exponencial. 

O aumento expressivo de bens, deu-se na “ponta do lápis” em 2024, cujo patrimônio alcançou R$ 2.477.786,62. Chama atenção o item mencionado como “outros bens” em que uma concha está estimada em R$ 10.000,00.

Como também o valor discriminado de R$ 685.000,00, em “outros bens e imóveis” indicado como área de fazenda.

Lista de bens (2024)

  • Salão Comercial - R$ 180.000,00
  • Automóvel Astra - R$ 18.000,00
  • Terreno - R$ 75.000,00
  • Casa - R$ 88.000,00
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 3.692,94
  • Trator Massey - R$ 90.000,00
  • Terreno - R$ 60.000,00
  • Depósito em conta corrente - R$ 2.361,57
  • Trator Curral - R$ 180.000,00
  • Bomba de jogar veneno - R$ 20.000,00
  • Concha - R$ 10.000,00
  • Terreno - R$ 73.500,00
  • Imóvel Predial - R$ 310.000,00
  • Prédio - R$ 42.000,00
  • 50% de lote - R$ 10.000,00
  • Galpão - R$ 34.000,00
  • Terreno - R$ 16.490,56
  • Depósito em conta - R$ 542,98
  • Depósito em conta - R$ 409,31
  • Grade niveladora - R$ 15.000,00
  • Terraceador - R$ 30.000,00
  • Carreta reboque - R$ 30.000,00
  • Semeadora - R$ 15.000,00
  • Terreno - R$ 116.515,77
  • Scraper - R$ 20.000,00
  • Terreno - R$ 60.000,00
  • Área de Fazenda - R$ 685.000,00
  • Depósito bancário - R$ 3.253,24

Diferente dos anos anteriores que os imóveis foram registrados com endereço, neste ano, a declaração do vereador indica apenas do que se trata o bem e o quanto ele vale. 

Cargos Públicos

O candidato à vereador da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (PSB), consta como empresário, foi eleito pela primeira vez em 2008 com 8.473 votos. 

Antes disso, na biografia do atual presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, divulgou cargos públicos que ocupou:

  • De 1991 a 1992, Chefe do Núcleo de Urbanismo da Empresa Municipal de Habitação (Emha), garantiu e defendeu a distribuição justa e igualitária de casas populares a famílias carentes na Capital;
  • De 1993 a 1995, Diretor Executivo da Câmara Municipal de Campo Grande, assessorou a Presidência do Legislativo através de Ações Comunitárias;
  • De 1995 a 1999, Secretário Adjunto de Habitação e Assuntos Fundiários, implantando mais de 120 loteamentos sociais;
  • De 1999 a 2004, Diretor de Assessoramento Superior de Gabinete, continuando a desenvolver ativamente ações comunitárias nos bairros.

Transparência

O DivulgaCand é um Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais, onde são feitas prestações de contas tanto dos candidatos quanto dos partidos políticos.

O sistema fornece as seguintes informações:

  • Quantidade de candidaturas;
  • Situação do candidato;
  • Dados como nome/gênero/estado civil, entre outros;

A plataforma também destaca o recurso financeiro que o candidato terá para o financiamento de sua campanha eleitoral. Caso receba doações, os dados de quem enviou são discriminados com todos os detalhes.

Conforme os relatórios financeiros são enviados o sistema passa por atualizações. O objetivo é que a população tenha acesso aos dados com total transparência para acompanhar gastos e uso de recursos. 

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