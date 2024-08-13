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ELEIÇÕES 2024

Prefeita Adriane Lopes ficou mais pobre durante o mandato

Candidata a reeleição, Adriane declarou à Justiça Eleitoral que bens "encolheram" 12,58% em quatro anos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/08/2024 - 17h00
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A prefeita de Campo Grande, candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), declarou à Justiça Eleitoral que seu patrimônio diminuiu 12,58% nos últimos quatro anos. Nesse período, ela exerceu mandato como vice-prefeita, de 2020 a 2022, e como prefeita de 2022 até agora.

Conforme o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand), em 2020, Adriane Lopes declarou patrimônio de R$ 463.000,00, enquanto para o pleito deste ano, os bens somam R$ 404.736,24, uma diferença de R$ 58,2 mil a menos.

Dentre os bens que a prefeita tinha em seu nome e atualmene não constam mais estão um veículo Toyota SW4, avaliado em R$ 245 mil; um lote terreno no Jardim Itamaracá de R$ 60 mil; uma Kombi de R$ 18 mil e um outro terreno de R$ 140 mil.

Na declaração atual, constam os seguintes patrimônios:

  • Poupança Ouro Banco do Brasil - R$ 9,42
  • Cotas de investimento - R$ 14.982,68
  • Saldo em conta Bradesco - R$ 1,00
  • Bradesco fundo de investimento - R$ 128.488,19
  • Depósito bancário em conta corrente no Banco do Brasil  - R$ 201.129,50
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CDB - R$ 60.125,45

Adriane Lopes é candidata na coligação Sem medo de fazer o certo, composta pelo PP, Avante e PRD.

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Vice

A odontóloga Camila Nascimento (Avante) é candidata a vice-prefeita na chapa. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, no dia 5 de agosto, o PP havia batido o martelo e anunciado Luiz Ovando como candidato a vice da atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

No entanto, por não saber que seria candidato, o deputado federal não cumpriu o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, que vedava a partir do dia 30 de junho a transmissão de programas apresentados ou comentado por pré-candidatas ou pré-candidatos, nas emissoras de rádio e de televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º e Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 2º).

Dr. Luiz Ovando exibiu, no dia 17 de julho, ou seja, 18 dias depois do último dia permitido, mais uma edição do seu programa “Tribuna da Saúde”, produzido pelo próprio parlamentar e que vai ao ar após o Jornal da Educativa, da TV Educativa de Mato Grosso do Sul.

Desta forma, no dia 9 de agosto, Camila foi oficializada como vice. Ela era diretora do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) desde agosto de 2017, e deixou o cargo em março deste ano para concorrer como vereadora.

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