Rose Modesto quase dobra o patrimônio em dois anos e se torna milionária

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A candidata a prefeita de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil) registrou a candidatura na Justiça Eleitoral e declarou patrimônio milionário. É a primeira vez que ela, que está na política desde 2008, chega na casa dos milhões em bens.

No comparativo com a última eleição, de 2022, quando foi candidata a governadora, o patrimônio quase dobrou. Na ocasião, ela declarou bens avaliados em R$ 679.006,49, enquanto na declaração deste ano o valor é de R$ 1.179.446,94.

Se comparar com a primeira vez em que concorreu a um cargo político, em 2008, quando foi eleita vereadora, o aumento patrimonial é de quase seis vezes, tendo em vista que ela declarou R$ 193 mil, referentes a uma chacara em Dois Irmãos do Buriti, um apartamento e um Fiat Uno.

De lá para cá, ela foi galgando novas posições dentro da política, sendo reeleita vereadora, vice-governadora durante o mandato de Reinaldo Azambuja, deputada federal e, também ocupou o cargo de superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Ou seja, ela chegou ao status de milionária na política.

Bens declarados por Rose Modesto:

Saldo em conta corrente no Banco do Brasil - R$ 546,94

Empréstimo financeiro concedido a pessoa jurídica - R$ 200 mil

Veículo Toyota Hilux SW4 - R$ 133.900,00

Participação com 50% de cotas do capital social de empresa RCO Comércio e serviços ME - R$ 95.000,00

Imóvel residencial tipo apartamento - valor pago no exercício - R$ 700.000,00

Dinheiro em espécie - valor em poder do contribuinte - R$ 50.000,00

Rose Modesto é candidata pela coligação Unidos por Campo Grande, do União Brasil e PDT.

O candidato a vice-prefeito é o advogado Roberto Oshiro, que declarou o total em Bens de R$ 352.859,31, entre veículos, investimentos e cotas de empresas.

Patrimônio dos candidatos

O candidato a vice-prefeito é o advogado Roberto Oshiro, que declarou o total em Bens de R$ 352.859,31, entre veículos, investimentos e cotas de empresas.

Dentro os candidatos a prefeitura que já registraram candidatura, Rose Modesto é a que tem o segundo maior patrimônio. Beto Pereira (PSDB) é o que tem o maior valor em bens, de R$ 2,7 milhões.

A atual prefeita e candidata a reeleição, Adriane Lopes, declarou R$ 404.736,24, o que é 12,58% a menos do que o declarado na eleição municipal anterior.

Camila Jara, candidata do PT, declarou R$ 260.231,73 em bens.

Já o candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Figueiró (Novo), declarou R$ 828.500,00 de patrimônio à Justiça Eleitoral, o que representa uma queda de 67% em relação às eleições de 2018.

DivulgaCand

O DivulgaCand é um Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais, onde são feitas prestações de contas tanto dos candidatos quanto dos partidos políticos.

O sistema fornece as seguintes informações:

Quantidade de candidaturas;

Situação do candidato;

Dados como nome/gênero/estado civil, entre outros;

A plataforma também destaca o recurso financeiro que o candidato terá para o financiamento de sua campanha eleitoral. Caso receba doações, os dados de quem enviou são discriminados com todos os detalhes.

Conforme os relatórios financeiros são enviados o sistema passa por atualizações. O objetivo é que a população tenha acesso aos dados com total transparência para acompanhar gastos e uso de recursos.