Abraço garante voto, apostam marqueteiros e candidatos

Em busca de votos, cinco candidatos a prefeito da Capital precisam dividir os dez minutos disponíveis, mas só um deles tem 50% do tempo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com peso cada vez menor e apenas 20 minutos, o primeiro dia do horário eleitoral gratuito na TV dos candidatos a prefeito de Campo Grande pode ser resumido a abraços, histórico familiar e mais abraços, mantendo o tradicional roteiro de apresentação pessoal no primeiro dia

Em 1989, nas primeiras eleições depois de 28 anos de ditadura militar, o horário eleitoral chegou a ter 2 horas e 30 minutos de duração, dividido em dois horários.

Porém, com o passar dos anos e o crescimento da concorrência com as TVs por assinatura e streamings, este tempo foi caindo e atualmente são apenas 20 minutos, sendo dez ao meio dia e o restante à noite.

E, além de ter tempo diário cada vez menor, o período de veiculação também está cada vez mais enxuto. Começou hoje (30) e vai até o dia 03 de outubro, três dias antes da eleição marcada para 06 de outubro. Em eventual 2º turno, agendado para 27 de outubro, o horário eleitoral gratuito será retomado no dia 11 e veiculado até dia 25.

COLIGAÇÕES

O que não mudou, porém, é o fato de o tempo de TV de cada candidato continuar sendo definido de acordo com a representatividade de cada chapa no Congresso nas eleições gerais anteriores.

Por conta disso, o tucano Beto Pereira tem quase 50% do horário gratuito (4 minutos e 58 segundos), já que tem o apoio de partidos como PL, MDB, PSD, PSB e do próprio PSDB.

Enquanto isso, os demais precisam dividir o restante, ficando um minuto e 43 segundos para a petista Camila Jara; um minuto e 35 segundos para Rose Modesto; um minuto e 17 segundos para a prefeita Adriane Lopes; e 27 segundos para Lus Queiroz. Os outros três nem mesmo aparecem.

Se o tempo de TV é fundamental para a vitória, existem controvérsias e uma série de exemplos comprovando teses a favor e contra. Porém, sobre a fórmula do primeiro dia do horário gratuito parece que existe consenso.

A distribuição de abraços e o resumo de um histórico pessoal e familiar deram o tom dos dez minutos do primeiro dia em Campo Grande.. E, se quantidade de abraços fosse sinônimo de votos, o candidato tucano já estaria com a vitória garantida. Até porque teve mais tempo no ar. Mas sua equipe de campanha fez questão de mostrar que é “gente como a gente”.

A candidata Rose Modesto, por sua vez, deu ênfase ao suposto apoio que tem da população, dando destaque ao grande número de pessoas no lançamento de sua campanha, que teve o governador goiano Ronaldo Caiado como um dos destaques. Durante este evento, também houve profusão de abraços.

Adriane Lopes, por seu turno, ao mesmo tempo em que falava sobre seu histórico e mostrava imagens da infância e juventude, mesclava as imagens com abraços distribuidos a moradores da periferia.

Camila Jara não chegou a utilizar imagens externas ao falar sobre sua trajetória familiar. Ao falar da mãe e da avó, deu destaque à militância em defesa dos direitos da mulher e o único abraço que mostrou foi o do presidente Lula, seu principal garoto-propaganda.

Os 27 segundos de Luso Queiroz também não permitiram que saísse às ruas para os tradicionais abraços. Ele gastou seu tempo “abraçado” à candidata a vice, Lia Santos (Rede).