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Política

RIVAIS HISTÓRICOS

Após 30 anos Zeca derrota Puccinelli nas urnas pela primeira vez

Depois de protagonizarem embates em pleitos para o cargo de prefeito e governador, petista conseguiu vitória sobre André em eleição onde não eram 'rivais' diretos apesar das provocações

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/10/2026 - 10h40
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Concorrendo dessa vez na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, conseguiu a primeira vitória em 30 anos contra seu rival histórico André Puccinelli. Com ambos disputando para deputado estadual, o petista teve 42.714 contra 40.602 votos válidos. 

Segundo o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após todas as urnas apuradas no último domingo (05), a diferença entre os rivais históricos nas Eleições 2026 foi de 2.112 votos válidos. Com Zeca pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e Puccinelli pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ambos conseguiram uma cadeira na Assembleia Legislativa. 

Após iniciarem a década de 90 como contemporâneos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, ambos buscavam voltar à Casa de Leis, depois de travarem embates em pleitos para o Governo do Estado e também para o Executivo da Capital, Campo Grande, ainda em 1996, o que marcou o início dessa rivalidade.

Neste ano Mato Grosso do Sul alcançou o feito histórico pois estava sem reeleger governador no primeiro turno há 16 anos, ocasião justamente em que André Puccinelli conseguiu sua segunda vitória direta sobre Zeca, em 2010. 

2 a 1

Já em março deste ano, em entrevista à rádio Rede Top FM, André relembrou a disputa contra o petista e provocou, afirmando que Zeca poderia "pedir música no Fantástico" após o resultado das urnas nas eleições de 2026. 

Nessa entrevista Puccinelli relembrou o pleito disputado em 1996, o qual André e Zeca disputavam pela cadeira de prefeito de Campo Grande e que o emedebista venceu no segundo turno por 131.124 contra 130.713, uma diferença de 411 votos válidos. 

"Ele ainda tem dor de cotovelo porque eu ganhei por 411 votos de diferença. Até hoje o Zeca reclama que ganhei roubando a eleição dele". 

Depois disso passaram um tempo sem se enfrentarem diretamente, com um sempre "surfando na onda" da candidatura do outro pelo embate histórico, e com cada um conseguindo derrotar o projeto político apoiado pelo rival quando não estavam frente a frente nas urnas. 

Foi o que aconteceu em 2022, por exemplo, quando Zeca do PT conseguiu se reeleger governador por Mato Grosso do Sul no segundo turno em cima de Marisa Serrano, com mais de 81 mil votos válidos à frente da candidata apoiada à época por Puccinelli. 

Como já estava dois mandatos consecutivos como chefe do Executivo de MS, Zeca não pôde disputar a eleição de 2006, mas viu o candidato por ele apoiado, Delcídio do Amaral, ser esmagado por Puccinelli já no primeiro turno com uma diferença de 276.059 votos válidos.  

Dados compilados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS), sobre a eleição de 2010, mostram que André faturou o pleito em questão com uma larga margem sobre seu rival Zeca do PT, sendo 704.407 contra 534.601 votos válidos. 

Neste caso eles disputavam um retorno para o cargo de Governador, com a vitória do emedebista consolidada por 169.806 votos de diferença. "Ou seja, está 2x0 para o André Puccinelli, lavada de novo", afirmou em março deste ano. 

Porém, neste ano o petista conseguiu superar o desafio público feito por André e "descontar no placar". Na mesma entrevista em março deste ano, Puccinelli afirmou que conseguiria mais votos que Zeca e ainda daria uma vantagem para o adversário. 

"Faço um desafio público: Zeca, vou lhe dar 15 mil votos de lambuja no Estado e, mesmo assim, tenho certeza que farei mais votos que você. E você poderá pedir música no fantástico, pois será a terceira derrota para mim", disse Puccinelli em tom de ironia. 

 

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MUNICIPALISTAS

De prefeitos a deputados: MS elege 7 ex-gestores para a Assembleia

André Puccinelli e Zeca do PT, dois ex-governadores, também foram eleitos deputados estaduais

05/10/2026 10h15

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A Assembleia Legislativa de MS conta com 24 cadeiras para deputados estaduais

A Assembleia Legislativa de MS conta com 24 cadeiras para deputados estaduais Foto: Arquivo

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Dos 24 deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul, sete são ex-prefeitos dos municípios de Três Lagoas, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá, Ivinhema, Bataguassu e Campo Grande. 

Os ex-prefeitos que ocuparão as cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) são: Pedro Caravina (PSDB), André Puccinelli (MDB), Ângelo Guerreiro (PSDB), Hélio Peluffo Filho (PP), Renato Câmara (Republicanos), Paulo Duarte (PSDB) e Odilon Ribeiro (PL).

O ex-governador e ex-prefeito de Campo Grande André Puccinelli (MDB) foi eleito deputado estadual com 40.602 votos e retorna à Assembleia Legislativa, onde já exerceu mandato. Puccinelli foi prefeito da Capital sul-mato-grossense por dois mandatos seguidos, em 1996 e 2000. Como governador, ocupou o cargo entre 2007 e 2014.

Pedro Caravina (PSDB) foi prefeito de Bataguassu por dois mandatos consecutivos, nos anos de 2012 e 2016. Ele também presidiu a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Em 2021, assumiu o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Na gestão de Eduardo Riedel (PP), ocupou o cargo de secretário de Governo e Gestão Estratégica.

Ângelo Guerreiro (PSDB), ex-prefeito de Três Lagoas por dois mandatos (2016 e 2020), foi eleito com 37.704 votos. Com forte liderança na região do Bolsão, sua trajetória política está ligada a pautas como industrialização, saúde e assistência social.

Odilon Ribeiro (PL), ex-prefeito de Aquidauana por dois mandatos (2016 e 2020), foi eleito deputado estadual com 35.905 votos. Empresário e produtor rural, possui forte base política na região do Pantanal. Sua atuação está relacionada ao municipalismo, agronegócio, ecoturismo e infraestrutura regional.

Ex-prefeito de Ponta Porã por dois mandatos (2016 e 2020), o arquiteto Hélio Peluffo Filho (PP), de 65 anos, foi eleito com 31.435 votos. Foi secretário municipal de Planejamento entre 1987 e 1988 e, posteriormente, exerceu mandato de vereador.

Apesar de não ter o apoio de Juliano Ferro, com quem mantém rivalidade e já levou até à condenação por ameaça no Tribunal de Justiça, Renato Câmara (Republicanos) foi reeleito para o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Ele foi prefeito de Ivinhema por dois mandatos, entre os anos de 2004 e 2012.

Ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte (PSDB) retorna à Assembleia Legislativa com 20.029 votos. O economista e auditor fiscal da Receita Estadual assumiu a Cidade Branca no ano de 2012 e também foi secretário de Estado da Fazenda, de Infraestrutura e de Governo, na gestão de Zeca do PT. 

O Partido Liberal (PL) elegeu  a maior bancada, com nove cadeiras. O Partido dos Trabalhadores (PT) terá quatro deputados, enquanto PSDB e Progressistas (PP) terão três representantes cada. Republicanos terá dois parlamentares, e MDB, União Brasil e Avante, uma cadeira cada.

ELEIÇÕES 2026

MS elegeu os dois deputados mais velhos do Brasil

Londres Machado foi eleito deputado estadual pela 14ª vez, enquanto Zé Teixeira foi pela 9ª consecutiva

05/10/2026 09h00

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Londres Machado (PP) e Zé Teixeira (PL), reeleitos deputados estaduais

Londres Machado (PP) e Zé Teixeira (PL), reeleitos deputados estaduais

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A população de Mato Grosso do Sul elegeu, neste domingo (4), Zé Teixeira (PL), de 86 anos, e Londres Machado (PP), de 84 anos, para ocuparem os cargos de deputados estaduais. Ambos ocupam as primeiras posições de políticos mais velhos do Brasil. 

Com 54.080 votos, Zé Teixeira (PL) foi o deputado estadual mais votado de Mato Grosso do Sul. Com forte base eleitoral em Dourados e na região sul do Estado, ele terá mais quatro anos de mandato e mantém sua trajetória de longa permanência na Assembleia Legislativa.

Este será o 9º mandato do produtor rural, que ingressou na política sul-mato-grossense pela primeira vez em 1994, quando foi eleito deputado estadual. Zé Teixeira tem sua atuação concentrada principalmente no agronegócio, na infraestrutura rural e na segurança jurídica no campo.

O recordista de mandatos em Mato Grosso do Sul, Londres Machado (PP), foi reeleito com 33.581 votos. É a 14ª vez que o parlamentar ocupará o cargo de deputado estadual, atuando na política desde 1970, antes mesmo de Mato Grosso ser dividido.

Machado já presidiu a Assembleia Legislativa em diversas ocasiões, exerceu interinamente o Governo do Estado e integrou a Assembleia Constituinte de Mato Grosso do Sul. Mantém forte base política no interior e na faixa de fronteira.

A lista de deputados estaduais acima dos 65 anos ainda tem os ex-governadores André Puccinelli, com 78, e Zeca do PT, 76, além de Paulo Corrêa, com 69 anos. 

Deputados estaduais eleitos

Dos 24 deputados eleitos, 16 já integram a Assembleia Legislativa, enquanto oito chegam de fora da composição atual, o equivalente a 33,3% das cadeiras.

Entre os nomes que estreiam na Assembleia estão Daverson Matos (PL), André Salineiro (PL), Gianni Nogueira (PL) e Tiago Botelho (PT). Além disso, retornam à Casa de Leis nomes que já tiveram passagem pelo Legislativo, como André Puccinelli (MDB), Hélio Peluffo (PP) e Paulo Duarte (PSDB). 

O PL elegeu  a maior bancada da próxima legislatura, com nove cadeiras. O PT terá quatro deputados, enquanto PSDB e PP terão três representantes cada. Republicanos terá dois parlamentares, e MDB, União Brasil e Avante, uma cadeira cada. 

Confira os eleitos:

  • Zé Teixeira (PL) - 54.080
  • Paulo Corrêa (PL) - 44.541 votos
  • Pedro Caravina (PSDB) - 43.845 votos
  • Zeca do PT - 42.714 votos
  • Coronel David (PL) - 41.492 votos
  • André Puccinelli (MDB) - 40.602 votos
  • Tiago Botelho (PT) - 39.387 votos
  • Ângelo Guerreiro  (PSDB) - 37.704 votos
  • Gianni Nogueira (PL) - 36.108 votos 
  • Odilon Ribeiro (PL) - 35.905 votos
  • Gerson Claro (PP) - 35.767 votos
  • Londres Machado (PP) - 33.581 votos
  • Hélio Peluffo Filho (PP) - 31.435 votos
  • Daverson Munhoz de Matos (PL) - 30.604 votos
  • Gleice Jane (PT) - 29.844 votos 
  • André Salineiro (PL) - 28.437 votos
  • Pedro Kemp (PT) - 28.397 votos
  • Lucas de Lima (PL) - 26.204 votos
  • Professor Rinaldo Modesto (União Brasil) - 23.763 votos
  • Márcio Fernandes (PL) - 23.122 votos
  • Renato Câmara (Republicanos) - 20.976 votos
  • Lídio Lopes (Avante) - 20.801 votos
  • Paulo Duarte (PSDB) - 20.029 votos
  • Pedro Pedrossian Neto (Republicanos) - 19.516 votos

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