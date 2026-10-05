Após 30 anos Zeca derrota Puccinelli nas urnas pela primeira vez

Após iniciarem a década de 90 como contemporâneos na Assembleia Legislativa, ambos voltam à Casa de Leis - Gerson Oliveira e Marcelo Victor/Montagem Correio do Estado

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Concorrendo dessa vez na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, conseguiu a primeira vitória em 30 anos contra seu rival histórico André Puccinelli. Com ambos disputando para deputado estadual, o petista teve 42.714 contra 40.602 votos válidos.

Segundo o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após todas as urnas apuradas no último domingo (05), a diferença entre os rivais históricos nas Eleições 2026 foi de 2.112 votos válidos. Com Zeca pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e Puccinelli pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ambos conseguiram uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Após iniciarem a década de 90 como contemporâneos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, ambos buscavam voltar à Casa de Leis, depois de travarem embates em pleitos para o Governo do Estado e também para o Executivo da Capital, Campo Grande, ainda em 1996, o que marcou o início dessa rivalidade.

Neste ano Mato Grosso do Sul alcançou o feito histórico pois estava sem reeleger governador no primeiro turno há 16 anos, ocasião justamente em que André Puccinelli conseguiu sua segunda vitória direta sobre Zeca, em 2010.

2 a 1

Já em março deste ano, em entrevista à rádio Rede Top FM, André relembrou a disputa contra o petista e provocou, afirmando que Zeca poderia "pedir música no Fantástico" após o resultado das urnas nas eleições de 2026.

Nessa entrevista Puccinelli relembrou o pleito disputado em 1996, o qual André e Zeca disputavam pela cadeira de prefeito de Campo Grande e que o emedebista venceu no segundo turno por 131.124 contra 130.713, uma diferença de 411 votos válidos.

"Ele ainda tem dor de cotovelo porque eu ganhei por 411 votos de diferença. Até hoje o Zeca reclama que ganhei roubando a eleição dele".

Depois disso passaram um tempo sem se enfrentarem diretamente, com um sempre "surfando na onda" da candidatura do outro pelo embate histórico, e com cada um conseguindo derrotar o projeto político apoiado pelo rival quando não estavam frente a frente nas urnas.

Foi o que aconteceu em 2022, por exemplo, quando Zeca do PT conseguiu se reeleger governador por Mato Grosso do Sul no segundo turno em cima de Marisa Serrano, com mais de 81 mil votos válidos à frente da candidata apoiada à época por Puccinelli.

Como já estava dois mandatos consecutivos como chefe do Executivo de MS, Zeca não pôde disputar a eleição de 2006, mas viu o candidato por ele apoiado, Delcídio do Amaral, ser esmagado por Puccinelli já no primeiro turno com uma diferença de 276.059 votos válidos.

Dados compilados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS), sobre a eleição de 2010, mostram que André faturou o pleito em questão com uma larga margem sobre seu rival Zeca do PT, sendo 704.407 contra 534.601 votos válidos.

Neste caso eles disputavam um retorno para o cargo de Governador, com a vitória do emedebista consolidada por 169.806 votos de diferença. "Ou seja, está 2x0 para o André Puccinelli, lavada de novo", afirmou em março deste ano.

Porém, neste ano o petista conseguiu superar o desafio público feito por André e "descontar no placar". Na mesma entrevista em março deste ano, Puccinelli afirmou que conseguiria mais votos que Zeca e ainda daria uma vantagem para o adversário.

"Faço um desafio público: Zeca, vou lhe dar 15 mil votos de lambuja no Estado e, mesmo assim, tenho certeza que farei mais votos que você. E você poderá pedir música no fantástico, pois será a terceira derrota para mim", disse Puccinelli em tom de ironia.

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