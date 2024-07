Aposentadoria de desembargador para delação contra a prefeita de Sidrolândia

Após 42 anos de carreira na magistratura, na tarde do dia 4 de julho, o desembargador Paschoal Carmello Leandro participou da sua última sessão de julgamento na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em razão disso, vai continuar parada a delação premiada feita pelo ex-servidor municipal de Sidrolândia Tiago Basso da Silva contra a prefeita Vanda Camilo (PP), que também estaria envolvida no suposto esquema de corrupção comandado por seu genro, o vereador licenciado Claudinho Serra (PSDB), na prefeitura municipal.

Segundo informações repassadas ao Correio do Estado pelo advogado Wellison Muchiutti, responsável pela defesa de Tiago Basso e que acompanhou toda a delação premiada aos promotores de Justiça do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Paschoal Carmello Leandro teria sido o desembargador responsável por receber e homologar a acusação feita pelo ex-servidor público municipal em desfavor de Vanda Camilo.

“Com a aposentadoria do desembargador Paschoal Carmello Leandro, que foi o responsável por receber e homologar a delação do meu cliente, terá de assumir um novo magistrado em substituição, e, enquanto isso, a denúncia feita pelo Tiago Basso contra a prefeita de Sidrolândia não pode ter prosseguimento”, revelou Wellison Muchiutti, explicando que não poderia dar mais detalhes sobre o que o cliente revelou aos promotores de Justiça a respeito do envolvimento de Vanda Camila no esquema de corrupção por ser segredo de justiça.

Sem a autorização da 1ª Câmara Criminal do TJMS, os promotores de Justiça do Gecoc e do Gaeco não podem iniciar a quarta fase da Operação Tromper, pois a prefeita Vanda Camilo tem foro privilegiado e, portanto, só o Tribunal tem competência para julgar gestores municipais. Porém, de acordo com o advogado, ela estaria envolvida na organização criminosa voltada a fraudes em licitações e contratos administrativos com a prefeitura de Sidrolândia, bem como no pagamento de propina a agentes públicos municipais.

Em razão da retirada do segredo de justiça da primeira parte da delação feita por Tiago Basso, os vídeos gravados durante os depoimentos ao Gecoc e Gaeco foram amplamente divulgados, no entanto, a parte que envolveria a prefeita de Sidrolândia não veio a público ainda, aguardando autorização do TJMS para que os promotores de Justiça coloquem na rua o que seria a quarta fase da Operação Tromper.

A 1ª Câmara Criminal do TJMS era composta pelos desembargadores Paschoal Carmello Leandro (presidente), Jonas Hass Silva Júnior, Emerson Cafure e Elizabete Anache. Porém, com a aposentadoria de Paschoal Carmello Leandro, a presidência passou automaticamente para Elizabete Anache, entretanto, outro magistrado terá de ser nomeado para ocupar o lugar do desembargador aposentado para que a 1ª Câmara Criminal fique completa novamente.

PARTE DA DELAÇÃO

A parte da delação de Tiago Basso citando apenas a suposta participação da prefeita Vanda Camilo foi batizada pelos promotores de Justiça Adriano Lobo Viana de Resende e Bianka Machado Arruda Mendes como Anexo 4 e não entrou na parte que teve o levantamento do sigilo autorizado pelo juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia.

No entanto, o trecho que veio a público revelou a aquisição de um smartphone da marca Apple para a chefe do Executivo municipal de forma fraudulenta. Tiago Basso citou apenas que a prefeita de Sidrolândia “teria adquirido de forma fraudulenta um telefone móvel, marca Apple, modelo iPhone 14, determinando a construção de moderno ponto de mototáxi naquela urbe, bem como ordenado a manutenção de aparelhos de ar condicionado existentes na residência dela, todos estes atos efetivados, em tese, com o desvio de recursos públicos”.

Entretanto, os promotores de Justiça lembraram ao desembargador Paschoal Carmello Leandro que não há conexão com os episódios investigados pela terceira fase da Operação Tromper. “Se porventura houvesse conexão entre todos os episódios declinados dos depoimentos pelo colaborador nos Anexos I, II, III e IV, a competência originária para o processamento e julgamento seria desta Corte, nos termos do art. 129-A, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TJMS, haja vista a prefeita do município de Sidrolândia ser autoridade detentora de foro por prerrogativa de função”, trouxe trecho do despacho.

O nome da prefeita também apareceu quando Tiago Basso falou do possível envolvimento do Instituto Multidisciplinar de Consultoria (Imdico) no esquema fraudulento. A empresa aparece na delação quando o promotor de Justiça Adriano Lobo Viana de Resende questiona o delator sobre quem seria a pessoa chamada apenas de “Rafael” – não confundir com Rafael Soares Rodrigues, que estava à frente da Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia e foi exonerado após ser preso por envolvimento no esquema – citada em alguns momentos do depoimento.

“Esse Rafael é sobrinho da prefeita [Vanda Camilo, do PP]. Ele sempre estava lá, junto com nós [sic], lá na secretaria [Sefate], sempre estava na minha sala. Até o pessoal brincava que a minha sala já era bem pequeninha e que não cabia ninguém lá, mas entravam o Carlos [ex-secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Alves da Silva, o Pitó] e o Rafael lá e ficavam sentados o dia inteiro”, explicou Tiago Basso ao promotor de Justiça.

Em prosseguimento ao depoimento, o delator disse que estranhou Rafael, pois na primeira vez em que ambos se encontraram na sua sala na Sefate ele já trouxe uma nota fiscal da Imdico. “A primeira vez ele me trouxe uma nota da empresa chamada Imdico. Imdico com eme, né? Imdico com eme. E ele deixou lá comigo”, revelou.

Nesse momento, o promotor de Justiça interrompeu Tiago Basso, dizendo que, em relação a esse caso, o assunto seria tratado em outro anexo – o tal Anexo 4 citado anteriormente –, pois não faria parte da investigação principal. “Vamos tratar por anexo, se for diferente de uma outra situação, vamos nos limitar aqui. Esse Rafael não tinha a ver com o que está descrito na denúncia?”, questionou Adriano Lobo.

Em resposta, o delator falou que não. “Não, o Rafael não tem a ver com essa parte da denúncia. Ele é um sobrinho da prefeita que vivia lá”, recordou, reforçando outra vez que o rapaz seria sobrinho da prefeita.

Mais uma vez o promotor de Justiça explica que essa questão será tratada em um outro anexo – mais uma vez ele se refere ao Anexo 4. “Tem outro anexo que vai ser específico sobre outros assuntos. Da denúncia que o senhor lembra, tem mais alguma coisa?”, perguntou novamente, recebendo como resposta uma negativa do delator. “Não, o que eu lembro é isso daí”, finalizou.

MUDANÇA DE CIDADE

Preocupado com sua segurança e a de sua família, Tiago Basso teve de deixar a cidade depois que delatou o suposto esquema de corrupção comandado pelo vereador licenciado Claudinho Serra na prefeitura de Sidrolândia. A gestora municipal Vanda Camilo, pré-candidata à reeleição, é sogra de Serra.

Segundo Wellison Muchiutti, Tiago Basso deixou Sidrolândia em outubro do ano passado por temer possíveis retaliações dos denunciados. “Não posso revelar para onde meu cliente foi para não dar pistas do paradeiro dele, só posso dizer que ele deixou a cidade. Não posso dizer se está ainda em Mato Grosso do Sul ou em outro estado brasileiro, mas só fez isso por questão de segurança, não residindo mais em Sidrolândia”, revelou.

Na delação premiada que fez no ano passado, o ex-servidor municipal de Sidrolândia apontou o envolvimento da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no esquema de corrupção na prefeitura municipal.

Em um de seus depoimentos aos promotores de Justiça, Tiago Basso contou que, quando esteve preso com Ueverton da Silva Macedo, o Frescura, e Roberto Valenzuela no Presídio de Trânsito de Campo Grande, em julho de 2023, percebeu que o PCC estaria envolvido no esquema.

“Nós três ficamos no corró [gíria para o local onde os presos recém-chegados ficam] na sexta-feira, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, a gente já foi transferido para a mesma cela, a cela 8 do presídio. Então, nós ficamos juntos na mesma cela, e todo mundo na época ficou abismado lá, porque geralmente as pessoas não saem do corró com menos de 10 dias”, contou, citando que havia detentos no corró há mais de 14 dias e eles ficaram só 3 dias.

Na cela 8, o ex-servidor disse que conversavam muito sobre a Operação Tromper, mas Frescura falou para ele ficar tranquilo, que eles sairiam em 15 dias no máximo. “Mas quando eu vi que realmente não era isso, que a coisa era bem mais séria do que eles me falavam, questionei o Frescura sobre a possibilidade de eu fazer, de nós fazermos, uma delação premiada. Ele ficou alterado e no dia não quis mais conversar comigo”, revelou.

Tiago Basso explicou que Frescura só falou com ele dois dias depois. “No domingo, ele me chamou para conversar. Aí a gente foi caminhando pela quadra, só nós dois conversando, e ele falou: ‘Ó, vou ser bem honesto com você, se você tomar a decisão de fazer uma delação premiada, você pode ter certeza que antes da minha mãe chorar, a mãe que vai chorar primeiro vai ser a sua”, recordou, revelando que se afastou de Frescura até sair do presídio.

