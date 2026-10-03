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Bayer destina quase 2 bilhões para uma fábrica em Ohio, Estados Unidos

Complexo reunirá em uma única instalação tanto a fabricação de princípios ativos farmacêuticos quanto a produção final de medicamentos

Estadão Conteúdo

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03/10/2026 - 21h00
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A multinacional farmacêutica alemã Bayer anunciou nesta sexta-feira um investimento de 2,2 bilhões de dólares (quase 2 bilhões de euros) para a construção de uma nova fábrica no nordeste dos Estados Unidos.

O novo complexo industrial, que ficará localizado na cidade de New Albany, no estado de Ohio, reunirá em uma única instalação tanto a fabricação de princípios ativos farmacêuticos quanto a produção final de medicamentos. Conforme informou a empresa, o projeto implicará na criação de aproximadamente 600 postos de trabalho altamente qualificados.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o "sucesso" do investimento no estado de Ohio - para onde se dirige neste momento para proferir um discurso antes das "eleições intermediárias" -- e atribuiu a decisão da multinacional alemã à sua política de "tarifas rigorosas".

"Esse enorme sucesso na relocalização da produção se deve às minhas tarifas farmacêuticas rigorosas, que resultaram em mais de 600 bilhões de dólares (mais de 530 bilhões de euros) em novos investimentos farmacêuticos e a preços mais baixos dos medicamentos. Empresas de todo o mundo estão investindo nos Estados Unidos", comemorou o ocupante da Casa Branca em uma postagem em suas redes sociais.

Além disso, Trump insistiu com as empresas globais para que "invistam, construam e contratem nos Estados Unidos", incentivando também as farmacêuticas a "fixarem preços justos para os pacientes americanos" ou, caso contrário, ameaçou, elas terão que "arcar com as consequências".

Dessa forma, o diretor executivo da empresa alemã, Bill Anderson, destacou que os Estados Unidos constituem, há muito tempo, uma "base de fabricação fundamental e um centro de inovação" para o grupo.

"O novo centro contará com capacidade de fabricação e mão de obra qualificada, o que reforçará nossa capacidade de fornecer medicamentos inovadores e de alta qualidade aos pacientes, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior", destacou.

Segundo a agência de notícias DPA, a Bayer investiu mais de 7 bilhões de dólares (mais de 6 bilhões de euros) em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, bem como em produção, em território norte-americano nos últimos cinco anos.

Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a domingo; veja números sorteados

03/10/2026 20h07

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3796 da Lotofácil na noite deste sábado, 03 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$2.000.000,00.

Os números da Lotofácil 3796 são:

  • 16 - 20 - 06 - 12 - 05 - 03 - 10 - 21 - 15 - 04 - 11 - 09 - 24 - 07 - 19

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e domingos, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Regras eleitorais

Eleições 2026: boca de urna é crime; saiba o que é proibido

Crime pode ser punido com detenção e pagamento de multa

03/10/2026 18h30

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Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

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Com a aproximação do primeiro turno das Eleições de 2026, a população deve lembrar que, no dia da votação, alguns comportamentos como pedir votos, distribuir propaganda ou abordar eleitores para influenciar a escolha são proibidos. Essas práticas podem caracterizar o crime de boca de urna.  

O que é a boca de urna? 
A boca de urna ocorre quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição.  

O que não pode: 

distribuição de santinhos; 
pedidos de voto; 
formação de grupos organizados para promover candidaturas; 
comícios e carreatas,  
uso de alto-falantes e outras formas de propaganda eleitoral.  
Até o encerramento da votação, a legislação proíbe a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou portando instrumentos de propaganda, quando isso caracterizar manifestação coletiva.  

A manifestação individual e silenciosa do eleitor sobre a sua preferência política é liberada.

Ou seja: é permitido votar com itens como bandeiras, broches e adesivos, desde que não haja manifestação coletiva.  

E nas redes sociais? 
No ambiente digital, a lei considera crime a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos no dia da eleição, por parte dos candidatos. Conteúdos publicados anteriormente, no entanto, podem permanecer disponíveis. 

Qual é a punição? 
Quem for pego fazendo boca de urna pode ser punido com detenção de 6 meses a 1 ano, com a possibilidade de substituição pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de pagamento de multa.  

Como denunciar? 
As irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral podem ser comunicadas pelo Pardal, aplicativo da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite o envio de denúncias pelo celular, com informação sobre o local, fotos, vídeos e áudios que ajudem na análise da ocorrência. 

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. 

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