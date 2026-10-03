Bayer destina quase 2 bilhões para uma fábrica em Ohio, Estados Unidos

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A multinacional farmacêutica alemã Bayer anunciou nesta sexta-feira um investimento de 2,2 bilhões de dólares (quase 2 bilhões de euros) para a construção de uma nova fábrica no nordeste dos Estados Unidos.

O novo complexo industrial, que ficará localizado na cidade de New Albany, no estado de Ohio, reunirá em uma única instalação tanto a fabricação de princípios ativos farmacêuticos quanto a produção final de medicamentos. Conforme informou a empresa, o projeto implicará na criação de aproximadamente 600 postos de trabalho altamente qualificados.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o "sucesso" do investimento no estado de Ohio - para onde se dirige neste momento para proferir um discurso antes das "eleições intermediárias" -- e atribuiu a decisão da multinacional alemã à sua política de "tarifas rigorosas".

"Esse enorme sucesso na relocalização da produção se deve às minhas tarifas farmacêuticas rigorosas, que resultaram em mais de 600 bilhões de dólares (mais de 530 bilhões de euros) em novos investimentos farmacêuticos e a preços mais baixos dos medicamentos. Empresas de todo o mundo estão investindo nos Estados Unidos", comemorou o ocupante da Casa Branca em uma postagem em suas redes sociais.

Além disso, Trump insistiu com as empresas globais para que "invistam, construam e contratem nos Estados Unidos", incentivando também as farmacêuticas a "fixarem preços justos para os pacientes americanos" ou, caso contrário, ameaçou, elas terão que "arcar com as consequências".

Dessa forma, o diretor executivo da empresa alemã, Bill Anderson, destacou que os Estados Unidos constituem, há muito tempo, uma "base de fabricação fundamental e um centro de inovação" para o grupo.

"O novo centro contará com capacidade de fabricação e mão de obra qualificada, o que reforçará nossa capacidade de fornecer medicamentos inovadores e de alta qualidade aos pacientes, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior", destacou.

Segundo a agência de notícias DPA, a Bayer investiu mais de 7 bilhões de dólares (mais de 6 bilhões de euros) em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, bem como em produção, em território norte-americano nos últimos cinco anos.

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