Bolsonaro e aliados podem recorrer e ainda não serão presos; entenda

Após publicação de acórdão, defesa pode recorrer à própria 1ª Turma

agência brasil

11/09/2025 - 17h54
A decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados na ação penal da trama golpista não será aplicada automaticamente.

Isso porque, os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações pelos crimes dos quais foram acusados: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O recurso, nesse caso, seria na própria Primeira Turma, sendo incomum uma eventual revisão. Com essa medida, Bolsonaro e seus aliados podem evitar ou, ao menos, adiar a prisão. 

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, mas em decorrência de outro processo. Bolsonaro é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. 

Recurso

A partir da publicação do acórdão com a decisão final, as defesas poderão apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que tem objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento.

 Em geral, esse tipo de recurso não tem poder para rever o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado. Os embargos são julgados pela própria turma. 

Após a análise desse recurso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, poderá determinar o início do cumprimento das penas. Não há prazo para julgamento. 

Com o placar de 4 votos a 1, os acusados não terão direito a levar o caso para o plenário da Corte.

Para conseguir que o caso fosse julgado novamente pelo pleno, os acusados precisavam obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2. Nesse caso, os embargos infringentes poderiam ser protocolados contra a decisão.  

Prisão

Os réus não devem ficar em celas comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). O núcleo 1 tem cinco militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

São eles: 

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022. 

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal e não vai cumprir pena.

Julgamento

STF: 1ª Turma condena Braga Netto a 26 anos, sendo 24 anos de reclusão e 2 meses de detenção

Por decisão da Primeira Turma do STF, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado

11/09/2025 19h03

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou em 26 anos a pena para Walter Braga Netto, condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Por decisão da Primeira Turma do STF, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Braga Netto já está atualmente preso em uma unidade militar no Rio de Janeiro.

O ministro Alexandre de Moraes fixou a pena de Braga Netto da seguinte forma:

  •  Abolição violenta do Estado Democrático de Direito - 6 anos e 6 meses
  •  Dano qualificado - 2 ano e 6 meses e 50 dias multa;
  • Golpe de Estado - 8 anos e 6 meses
  •  Deterioração ao patrimônio tombado - 2 anos e 6 meses e 50 dias multa;
  •  Organização criminosa - 6 anos

"O réu, por ser um general da mais alta patente, gozava de elevada influência junto ao Exército e ao líder da organização criminosa, tanto que ocupou dois importantíssimos ministérios, o da Casa Civil, o que, em uma democracia, é até estranho o ministro da Casa Civil ser um general de quatro estrelas, e depois ministro da Defesa", disse Moraes em sua fala ao fixar a dosimetria.

"O réu merece maior reprovação. Sua atuação na organização criminosa é reforçada pelos contatos e conhecimentos e até a relação de hierarquia e disciplina que tinha com o planejamento operacional", completou.

Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, para fixar a pena em 26 anos.

Inicialmente, Moraes havia fixado a pena em 26 anos e 6 meses. Zanin fez a sugestão de reduzir para 26 anos, o que foi acatado pelo relator. A ministra Cármen Lúcia também acompanhou Moraes. O ministro Flávio Dino disse que seu cálculo inicial era de 30 anos, 2 meses e 15 dias, mas também acompanhou a pena de 26 anos

Ao explicar porque a pena mais alta, Dino disse que "nem a ditadura militar ousou tanto", ao planejar a morte de um ministro do Supremo.

Luiz Fux votou apenas na pena pelo crime de abolição violenta do Estado de direito e votou por uma pena de 7 anos.

Braga Netto terá de cumprir a pena em regime fechado. No cálculo total, serão 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa também terá de pagar uma multa equivalente a 100 dias multa, sendo cada dia multa igual a um salário mínimo.

aliados

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

Senadora afirmou que irá trabalhar para corrigir o que considerou um "grave erro"; ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão

11/09/2025 18h44

Jair Bolsonaro (PL) e Tereza Cristina (PP) em 2022

Jair Bolsonaro (PL) e Tereza Cristina (PP) em 2022 Foto: Isac Nóbrega / PR

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) considerou com injusta a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No X (antigo Twitter), a senadora considerou a pena, de 27 e três meses de prisão, muito alta.

"O presidente Bolsonaro foi alvo hoje de grande injustiça, com pena altíssima! Minha total solidariedade a ele e sua familia. Vamos seguir lutando e trabalhando para corrigir esse grave erro", disse Tereza.

 

Recentemente, Tereza Cristina formalizou um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que pudesse visitar o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, do qual é antiga aliada. A senadora foi ministra da Agricultura e Pecuária no governo Bolsonaro.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A pena foi definida após o colegiado entrar na fase de fase da dosimetria das penas depois da condenação dos oito réus da trama golpista.

Mais cedo, por 4 votos a 1, o colegiado condenou os acusados pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da definição do tempo da condenação, Bolsonaro e os demais réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações.

Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, a prisão poderá ser efetivada.

Além disso, os condenados não devem ficar em presídios comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). O Núcleo 1 tem quatro militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

São eles:

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general),  ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022

Alexandre Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR.

