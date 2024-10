Bolsonaro e Riedel gravam vídeos declarando apoio à reeleição de Adriane Lopes; assista

A senadora Tereza Cristina (PP) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o governador Eduardo Riedel (PSDB) - Montagem

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) gravou ontem (9) em Brasília (DF) e hoje (10) em Campo Grande (MS) vídeos com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e com o governador Eduardo Riedel (PSDB) declarando apoio oficial à reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP) neste segundo turno.



Conforme o Correio do Estado já tinha adiantado, a parlamentar sul-mato-grossense tinha declarado que iria procurar Bolsonaro para conseguir o apoio dele para a campanha eleitoral de Adriane Lopes e, no fim de tarde de ontem, ela gravou com ele o vídeo.



“Olá amigos de Campo Grande! Estou com a Tereza Cristina aqui, minha eterna ministra, sensacional, da Agricultura. Que saudades do pessoal do agro tem dela, hein? E nós, de vez em quando, bem de vez em quando, temos um pequeno desentendimento, mas a gente volta realmente com todo o gás, né? Campo Grande, tudo acertado, segundo turno, página virada, vamos em frente, a Adriane, do PP, é a nossa candidata à reeleição por essa Capital”, disse Bolsonaro.

Ele ainda completou que o PP e o PL estão novamente juntos e que outros partidos também farão parte desta ampla aliança. “O que mais é importante?

É o entendimento da população como um todo pela Adriane na reeleição por mais quatro anos à frente de Campo Grande.

Desejo do coração que ela tenha sucesso e, obviamente, entendo também ser o melhor do momento para Campo Grande. É isso mesmo, Tereza?”, perguntou.



Já Tereza Cristina agradeceu o apoio do ex-presidente em ficar ao lado da prefeita Adriane Lopes na campanha de reeleição neste segundo turno.

“Vim aqui pedir o apoio do presidente Bolsonaro, que é muito importante para a reeleição da prefeita Adriane Lopes. Fico muito agradecida, presidente, em dizer para o senhor o seguinte: estamos juntos de novo, né? No caminho natural, que é a direita unida por Mato Grosso do Sul’, ressaltou.



Para finalizar, Bolsonaro mandou um abraço para Campo Grande, para Nioaque (MS), cidade onde ele serviu como tenente do Exército, e para Mato Grosso do Sul. Nas imagens, é possível verificar a boa relação entre ambos, pois, o tempo todo o ex-presidente abraça a senadora.

Governador

Já na manhã de hoje, em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel oficializou o apoio dele à reeleição da prefeita Adriane Lopes em vídeo gravado ao lado da senadora Tereza Cristina.



“Estou aqui conversando com a senadora Tereza Cristina, e falando sobre o Mato Grosso do Sul, sobre Campo Grande e o futuro do Estado e da Capital. Estamos conversando sobre política e quero declarar o meu voto e o meu apoio à Adriane nesse segundo turno por entender que será o melhor para Campo Grande. Ela reúne as condições para poder avançar numa transformação que a gente quer ver”, destacou Riedel.



Tereza Cristina, madrinha política da prefeita Adriane, agradeceu a Riedel pela decisão. “Obrigada governador.

Fico muito feliz pela sua declaração de voto e de apoio à Adriane. Estamos juntos, nunca estivemos separados, mas fomos adversários na eleição neste primeiro turno, mas agora esse é o caminho natural. E eu fico muito feliz pela coerência que nós dois temos na política”, disse a senadora.

Adriane Lopes, que sempre manteve uma postura coerente com seus princípios e valores, havia apoiado Riedel no segundo turno das eleições estaduais de 2022, acreditando no projeto de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul.



Naquele pleito, a senadora Tereza Cristina também esteve ao lado do atual governador, fortalecendo a aliança política entre eles. Agora, essa parceria se reflete no apoio de Riedel à prefeita, criando uma base política sólida e estratégica para a reta final da campanha eleitoral.



Ao longo de seu mandato, Adriane articulou diversas parcerias com o Governo do Estado, garantindo contrapartidas importantes para obras da Capital.

A cooperação entre as duas administrações tem rendido frutos que beneficiam diretamente os cidadãos de Campo Grande, como projetos de infraestrutura, mobilidade urbana e investimentos na saúde pública.



Riedel, que é reconhecido por sua gestão técnica à frente do Governo do Estado, é visto como um parceiro essencial para o desenvolvimento contínuo da cidade. “Esse apoio fortalece ainda mais a nossa caminhada rumo ao segundo turno.

O governador Eduardo Riedel é um grande parceiro de Campo Grande, e juntos vamos trabalhar para garantir que nossa cidade continue crescendo de forma sustentável, moderna e com qualidade de vida para todos", afirmou a prefeita Adriane.



A adesão de Riedel representa um importante impulso político para a candidatura de Adriane Lopes, que já provou ser uma gestora eficiente ao longo de seu mandato.

Em apenas dois anos, ela revolucionou a educação municipal com a revitalização de 205 escolas, a modernização dos equipamentos públicos, entregas de habitação, obras de pavimentação e drenagem e investimentos na segurança pública.

Além disso, Adriane trouxe o município para o centro da Rota Bioceânica, um projeto que impulsionará o desenvolvimento econômico de Campo Grande e Mato Grosso do Sul nos próximos anos.

