Bolsonaro lança mulher de 'gordinho' como pré-candidata ao Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, como pré-candidata ao Senado nas eleições de 2026.

O lançamento oficial ocorreu durante evento do PL Mulher, que ocorreu nessa quarta-feira (12) no Hotel Bahamas em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande. Gianni Nogueira também é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como o "gordinho do Bolsonaro".

O anúncio de Jair Bolsonaro ocorreu por meio de uma videochamada, dentro da programação do evento "Mulher Conservadora, Mulher Tranformadora" do Partido Liberal, partido em que Gianni é a presidente em Dourados.

Durante pronunciamento, o ex-presidente relatou que deseja ter muito sucesso em Mato Grosso do Sul.

“E já que só tem mulher aí, o ano que vem tem duas vagas para o Senado. Se vocês concordarem, uma vaga eu fecho agora para uma mulher de Mato Grosso do Sul (risos). Já vi que vocês concordam com isso. Então da minha parte está fechado. Quem sou eu ou o Rodolfo (deputado federal, esposo de Gianni) para não concordar com isso, então vamos em frente, se Deus quiser o nosso partido vai ter muito sucesso em Mato Grosso do Sul", disse.

"Com uma boa bancada de federais. Se não for possível dois, uma senadora para que nós possamos, ao fazer crescer o Senado, buscar ali a a harmonia entre os Poderes”, complementou Bolsonaro.

Após a confirmação, a vice-prefeita de Dourados comemorou a indicação. Durante a fala, Gianni Nogueira enfatizou o papel importante do Senado na política brasileira e criticou o Supremo Tribunal Federal (STF).

“O Senado desempenha um papel crucial ao garantir o equilíbrio entre os três Poderes, e é urgente que coloquemos um 'freio de arrumação' no Supremo Tribunal Federal. Recebo essa missão com alegria e determinação, pois o que não me falta é força de vontade para lutar por Mato Grosso do Sul e pelo nosso Brasil. Com o apoio de Bolsonaro, anuncio minha pré-candidatura ao Senado pelo Mato Grosso do Sul”, destacou.

“Sempre acreditei na experiência política do nosso Presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de sua gestão, pudemos observar as dificuldades enfrentadas por ele, especialmente por não contar com o apoio necessário do Senado para implementar mudanças. Também vimos muitos senadores utilizarem seu nome e, em alguns casos, traírem sua confiança em Brasília. Por isso, em 2026, é essencial a construção de nomes em quem o Presidente confia plenamente, para ocupar uma das vagas no Senado”, afirmou Gianni Nogueira.

Moraes autoriza presidente do PL a ter contato com Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na última terça-feira (11) o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a manter contato novamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mesma decisão, o ministro devolveu o passaporte do político.

A decisão de Moraes também revoga outras medidas cautelares determinadas contra o político durante as investigações sobre a trama golpista, como a proibição de sair do país, ter contato com outros investigados e participar de festas e homenagens promovidas pelas Forças Armadas e pela Polícia Militar.

A defesa de Valdemar pediu também ao ministro a revogação das cautelares, de fevereiro do ano passado, resultado da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal.

Os advogados alegaram que o presidente do partido de Jair Bolsonaro não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). No entendimento da defesa, não havia motivos para a manutenção das medidas.

