Camila Jara é a primeira candidata a prestar contas à Justiça Eleitoral

Política

Os parlamentares seguiram o veto da Prefeitura Municipal de Campo Grande à criação de um espaço para eventos de som automotivo e arrancadas de motos.

Após diversos problemas com eventos de som automotivo e arrancadas de motos realizados de forma ilegal em Campo Grande, os vereadores da Câmara Municipal mantiveram o veto do Executivo à criação de um espaço específico para encontros de motociclistas.

O Projeto de Lei 5.799/17, de autoria do vereador Júnior Coringa, autoriza o Poder Executivo a criar um espaço adequado para eventos de som automotivo, manobras, arrancadas e encontros de motociclistas em Campo Grande.

Após análise, os parlamentares vetaram o projeto de lei.

Durante a sessão na Casa de Leis, o vereador sugeriu à Prefeitura que liberasse a utilização do espaço do Porto Seco, localizado na região do anel viário, saída para Sidrolândia. O local já é utilizado irregularmente por motociclistas para a realização de manobras.



Dor de cabeça

Nos últimos anos, motociclistas têm causado problemas para o poder público. Sem um espaço adequado, eles utilizam as vias em diversos bairros da cidade para realizar manobras, perturbando o sossego da população.

Há 60 dias, precisamente no dia [data] de junho, Nicholas Yann dos Santos de Jesus, de 20 anos, faleceu em um evento de manobras de motocicletas no Autódromo Internacional de Campo Grande. Segundo relatos de testemunhas presentes no local, o jovem não estava usando capacete no momento do acidente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem caiu da motocicleta e bateu a cabeça no chão durante uma manobra. Um casal que estava em outra motocicleta também ficou ferido.

Este caso criou uma tremenda dor de cabeça para os militares do Corpo de Bombeiros. Após o evento e a morte do jovem confirmada, os militares retornaram ao Autódromo Internacional de Campo Grande e relataram que o espaço estava sem alvará para realização do evento.

O local teve o alvará cassado e o responsável pelo espaço foi multado em R$48 mil por estar com o certificado de segurança irregular.



Mais projetos aprovados



Mais dois projetos foram aprovados no retorno de recesso dos vereadores da Câmara Municipal.

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei do vereador Otávio Trad que institui a Medalha Legislativa Roberto Roman Rasakis Borgonha. A comenda será outorgada aos corretores de imóveis da cidade em uma sessão solene que ocorrerá anualmente no dia 27 de agosto."

Por fim, em turno único de discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei que permite a presença de tradutor ou intérprete de Língua Brasileira de Sinais sempre que solicitado pelo paciente, em maternidades e salas de parto dos estabelecimentos hospitalares das redes pública e privada. A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha.

