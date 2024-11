CPI das Apostas é aprovada e senadora de MS é escolhida como relatora

SUCESSÃO NA CÂMARA

O vereador reeleito pelo PSDB ofereceu a Primeira-Secretaria da Casa de Leis aos progressistas e ao atual presidente

A dualidade do vereador reeleito Epaminondas Vicente Silva Neto (PSDB), o Papy, voltou a transparecer, em razão de seu interesse em ser o novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande no biênio 2025-2027, conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado na tarde de ontem.

Depois do segundo turno das eleições municipais, reportagem publicada do dia 29 de outubro revelou que o vereador estava no palanque da prefeita Adriane Lopes enquanto sua equipe de gabinete trabalhava pela eleição da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), agora, a manobra de Papy é outra.

O Correio do Estado apurou que o parlamentar estaria prometendo, tanto para o PP quanto para o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, a Primeira-Secretaria da Casa de Leis em troca de apoio para conseguir a presidência.

O interesse do vereador tucano pelo comando da Câmara Municipal surgiu bem antes do fim do segundo turno e ganhou força depois que Adriane Lopes foi reeleita, quando ele chegou a anunciar, publicamente, que já contaria com o apoio de Carlão para ocupar o cargo.

No entanto, dias depois, veio à tona que a aliança com o atual presidente teria lhe custado a promessa de, em caso de vitória, destinar a Primeira-Secretaria da Casa de Leis para Carlão. Contudo, como está enfrentando resistência por parte da prefeita e de outros progressistas para construir uma chapa de consenso, procurou as lideranças do PP e também ofereceu o mesmo cargo, na eventualidade de sagrar-se vencedor.

A articulação de Papy teria sido descoberta por Adriane Lopes e demais lideranças progressistas, que já estavam com um pé atrás depois da matéria publicada pelo Correio do Estado sobre o apoio dele no segundo turno. Agora, tornou-se praticamente impossível que o vereador possa contar com o apoio do PP na briga pela cadeira de presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.

Também é considerado um complicador para o vereador tucano o fato de ele ter iniciado as negociações para a sucessão do presidente Carlão sem a inclusão de nenhum parlamentar do PP, praticamente excluindo da nova Mesa Diretora da Casa a segunda maior bancada.

Esse ato falho pegou muito mal para Papy junto aos vereadores eleitos e reeleitos do PP, que se sentiram alijados do processo e trabalham com a linha de pensamento de não apoiar as pretensões do colega do PSDB de ser o novo presidente da Câmara.

DESEJO DA PREFEITA

Ainda contra as pretensões do tucano, temos a intenção da prefeita reeleita Adriane Lopes de que o novo presidente da Casa de Leis seja progressista. Para isso, ela deu prazo para que os três parlamentares do partido interessados no cargo – Beto Avelar, Delei Pinheiro e Professor Riverton – viabilizem seus respectivos nomes.

Em conversa com o Correio do Estado, Adriane explicou que se reuniu na semana passada com os quatro vereadores eleitos e reeleitos pelo PP (Maicon Nogueira, Beto Avelar, Delei Pinheiro e Professor Riverton) e com os dois eleitos do Avante (Wilson Lands e Leinha) para ouvir deles sobre o processo de escolha do novo presidente da Câmara.

Além disso, ela revelou que já tinha se reunido com os dois vereadores eleitos pelo Republicanos (Herculano Borges e Neto Santos), a fim de tratar da mesma questão, e deixou encaminhada uma possível aliança em torno de um nome apoiado por ela para o cargo, totalizando, dessa forma, 8 votos certos de um total de 29.

“O PP tem a segunda maior bancada da Câmara, e seria inadmissível não disputar a presidência da Casa de Leis. Por isso, conversei com os vereadores do partido, e três demonstraram interesse no cargo. Dei a eles um prazo para viabilizarem as próprias candidaturas, e o melhor terá o meu apoio para concorrer”, disse Adriane Lopes.

A gestora municipal complementou que também são considerados cargos-chave para a sua administração as presidências das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento.

Sobre a reunião que teve com o governador Eduardo Riedel (PSDB), a prefeita negou que ele tivesse indicado um nome para disputar a presidência da Câmara Municipal.

“Não procede que o governador indicou alguém do PSDB para concorrer ao cargo, pelo contrário, ele reforçou que a eleição da Mesa Diretora só diz respeito ao gestor municipal, e não ao estadual”, assegurou.

Saiba

Vereador diz que ainda não fechou nomes



O vereador Papy disse que ainda não definiu em definitivo os nomes para os cargos na sua chapa.

“As composições são possíveis. O PP é a segunda maior bancada e tem sua importância. Há interesse em dialogar e compor. Hoje, temos o presidente Carlão para a vaga, o que traz uma estabilidade na chapa. Porém, nenhuma hipótese está descartada, é tempo de construção”, afirmou.

Ele completou que “não existe oferecer cargos, as bancadas demandam e expõem seus interesses”. “Porque senão fica parecendo que há um leilão”, finalizou.

