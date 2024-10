Dione Hashioka e Dr. Leandro estão tecnicamente empatados

Política

Alvo de operação, empresa TAG ME Mídias afirma que foi contatada por produtora que disse estar trabalhando na campanha da candidata Rose Modesto e pediu orçamento para contratação de ator com características de Beto

Alvo da Polícia Federal em operação contra produção e divulgação de informações falsas sobre o candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Pereira, a empresa TAG ME Mídias negou, em nota, que tenha qualquer envolvimento com o caso, mas afirmou ter sido contatada por uma produtora, que afirmou trabalhar na campanha da candidata Rose Modesto e pediu orçamento para contratação de ator com características semelhantes ao do candidato do PSDB.

Em áudios que o Correio do Estado teve acesso, que teria sido encaminhado pela produtora identificada como Iolanda à TAG, ela se afirma que está trabalhando na campanha de Rose e solicita um ator com as características de políticos do PSBD para gravação de comercial.

"Eu tô fazendo a campanha da Rose novamente e a príncipio a gente precisa de um ator que seja parecido com o Beto Pereira. Você conhece o adversário da Rose, o Beto Pereira, que é do PSDB? É um comercial que a gente vai fazer", diz a pessoa.

"Deixa eu te falar, agora a gente está precisando, não precisa ser parecido, mas com as mesmas características do Reinaldo Azambuja e do Riedel. O Reinaldo tem que ser baixinho, magro e de cabelo branco, grisalho, e o Riedel tem que ser alto e gordo, não gordo, mas barrigudo, forte. Você tem algum no seu cast assim? Não precisa ser igual, mas tem que ter essas características", complemeta.

Ouça o áudio:

Em nota, a TAG afirma que foi contatada pela produtora Iolanda Pereira de Araújo, que solicitou o orçamento apenas para a contratação do ator, não sendo tratado nada sobre roteiro, pois a solicitação estava limitada exclusivamente ao perfil dos atores.

"A negociação não foi concluída e a contratação do ator jamais aconteceu, ou seja, não há nenhuma ligação da TAG ME Mídias com a suposta veiculação de fake news envolvendo qualquer político", diz a nota.

A empresa afirma ainda que atua no ramo de marketing, sendo a principal atividade fornecer casting de atores, modelos e figurantes para as produções.

Confira a nota na íntegra:

Os advogados subscritores vêm a público esclarecer os fatos noticiados hoje, envolvendo a empresa TAG ME MÍDIAS, fornecendo informações detalhadas sobre o ocorrido, a fim de garantir a transparência e evitar qualquer interpretação equivocada dos acontecimentos.

A TAG ME MÍDIAS, empresa atuante no ramo de marketing, explica que uma de suas principais atividades é fornecer casting de atores, modelos e figurantes para diversas produções, como anúncios publicitários, filmes, eventos e ações promocionais.

Esclarecemos que, no dia 31 de agosto de 2024, a empresa foi contatada pela produtora Iolanda Pereira de Araújo, que solicitou um orçamento para a contratação de um ator com características físicas semelhantes ao candidato à prefeitura de Campo

Grande, MS, Beto Pereira. Não foi tratado nada sobre roteiro, pois a solicitação estava limitada exclusivamente ao citado perfil.

A negociação não foi concluída e a contratação do ator jamais aconteceu, ou seja, não há nenhuma ligação da TAG ME MÍDIAS com a suposta veiculação de fake news envolvendo qualquer político.

Reafirmamos nosso total compromisso com a transparência e profissionalismo nas relações comerciais, destacamos que não houve envolvimento da empresa em nenhuma atividade de campanha eleitoral ou produção de material vinculado à disputa eleitoral.

A TAG ME MÍDIAS permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Campo Grande, MS, 3 de outubro 2024.

RODRIGO NUNES FERREIRA

OAB-MS 1571

IRO GONÇALVES DIAS

OAB-MS 16103

GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH

OAB-MS 15388

Operação

A operação foi deflagrada devido a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para identificar os financiadores de um esquema que estaria produzindo filmes supostamente mentirosos que atacam o candidato.

A denúncia foi feita pela Coligação Juntos pela Mudança (Federação PSDB/Cidadania/PSD/PSB/Pode/MDB/Solidariedade/Republicanos/PL), alegando que houve financiamento e operação de atos criminosos para criação e distribuição de fake news, que teriam, segundo a denúncia, objetivo de beneficar uma candidatura em detrimento do candidato da coligação requerente.

Ainda segundo a denúncia, a agência de recrutamento de atores, a TAG ME Mídias, o ator Matheus dos Santos Lopes e o influenciador digital Marcos Antonio Davalo Gimenes, responsável pelo perfil @vinte067 no Instagram, estariam envolvidos na criação de conteúdos enganosos com o objetivo de manipular o resultado das eleições na capital.

Os fatos teriam começado no mês de agosto, quando houve a contratação de atores com as mesmas características físicas de Beto Pereira para produção de vídeos envolvendo violência doméstica e outros conteúdos pejorativos.

Em um dos vídeos produzidos, o ator interpreta o político apelidado de "Neto Playboy", veste-se de maneira semelhante a Beto Pereira e percorre um bairro deixando um rastro de sujeira ao cumprimentar os moradores.

Durante a cena, o narrador afirma: "Quando você vota em um candidato ficha suja, a sujeira volta pra você. Segundo a defesa de Beto, o vídeo foi amplamente distribuído em grupos de WhatsApp e atingiu um grande número de eleitores nas vésperas da eleição.

Durante a operação, a PF apreendeu computadores, tablets, celulares, anotações e documentos relacionados as eleições, a fim de tentar identificar uma rede de colaboradores que atuava na produção e veiculação dos vídeos.

Os bens apreendidos passarão por perícia e as investigações seguem para apurar um possível mandante e financiador dos vídeos divulgados.