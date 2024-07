Em novo limpa, Adriane Lopes demite jornalista fã de Bolsonaro

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), exonerou mais 19 servidores na última segunda-feira (1º), sete deles de seu gabinete. Além disso, desligou outros dois por meio de revogação de decreto. A jornalista bolsonarista de carteirinha, Juliana Gaioso Pontes, foi uma das exoneradas.

A demissão acontece logo após Adriane perder o apoio do Partido Liberal (PL) e do ex-presidente, Jair Bolsonaro, para as Eleições Municipais de 2024, que acontecem em outubro.

Juliana Gaioso Pontes é ex-assessora da senadora Soraya Thronicke (Podemos), e ficou conhecida pela foto segurando uma arma em uma mão e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na outra, utilizada em sua campanha para o cargo de vereadora, nas Eleições Municipais de 2020.

Em 2022, ela tentou se eleger novamente, dessa vez ao cargo de deputado federal nas Eleições Majoritárias de 2024, mas não foi eleita, recebendo apenas 2.042 votos.

Em dezembro do ano passado, a jornalista foi uma das investigadas pela Polícia Federal na operação contra apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que teriam ajudado a financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2022, que ficou marcado pela invasão de eleitores do presidente derrotado nas urnas aos Três Poderes, causando danos ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em janeiro, Juliane foi nomeada para o cargo de assessora executiva I, nível DCA-2, no Gabinete da Prefeita, assumindo o cargo que antes era ocupado pelo ex-vereador Marcos Alex Azevedo Melo, que à época havia sido promovido a outra função, mas que também foi exonerado nesta segunda-feira.

Marcos Alex Azevedo Melo

Antes conhecido como "Alex do PT", o até então Assessor Especial, símbolo DCA-1, do Gabinete da Prefeita, também foi exonerado na lista publicada na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de segunda-feira (1º).

Com a proximidade das eleições, que acontecem em três meses, a demissão pode ser estratégica, para que Alex trabalhe na campanha eleitoral que busca a reeleição de Adriane Lopes.

Demais exonerações

Também foram demitidos do Gabinete da Prefeita, através de exoneração:

Diogo Gonçalves Vieira, que ocupava cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DCA-4;

Gilberto Gomes da Silva, que ocupava o cargo de Assessor Governamental IV, símbolo DCA-9;

Antônio de Jesus Charupá Mancio, que ocupava cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8;

Antonio Marcos Bogarim, que ocupava cargo em comissão de Gestor de Projeto, símbolo DCA-6;

Paulo Alves Lunguinho, que ocupava cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8;

Paulo Moura Rodovalho de Alencar, que ocupava cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8;

Joelson Farias Feliciano, que ocupava cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8.

Outros servidores também foram desligados, através de revogação de decreto:

Maria Angelica Fontanari de Carvalho e Silva, que desempenhava a Função de Atividades de Assistência e Assessoramento Superior, símbolo FAS-01;

Osael Pedrozo de Almeida, que desempenhava a Função de Confiança de Supervisor Executivo, símbolo FC-1

Série de exonerações

Desde o fim de maio, a Prefeitura Municipal tem feito um esvaziamento do gabinete, movimento que pode ser interpretado como necessidade de organizar a campanha para o pleito eleitoral, que acontece em outubro.

No dia 14 de maio, outras 10 exonerações vieram à tona. Entre os exonerados, três foram renomeados em seguida para a Fundação Social do Trabalho do município, todos com o cargo em comissão de Assessor Governamental IV, símbolo DCA-9.

Entre as edições extras de 22 de maio, 6 e 10 de junho, outros 19 foram desligados. No entanto, 15 saíram direto do Gabinete da Prefeita para a Fundação Municipal de Esportes.

