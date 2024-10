Ex-prefeito já "opera" nos bastidores para fazer novo presidente da Câmara

Eleições 2024

Pesquisa em parceria com o Correio do Estado mostra atual prefeita numericamente à frente da ex-deputada na disputa do segundo turno em Campo Grande

Levantamento Paraná Pesquisas/Correio do Estado para o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande mostra a atual prefeita e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), numericamente à frente da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil).

No cenário estimulado, em que os nomes das candidatas são apresentados aos entrevistados, Adriane Lopes aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Rose Modesto tem 41,6% da preferência. Os que não sabem ou não responderam representam 3,7% do total de eleitores, e os votos brancos e nulos, 6,7%.

A pesquisa, registrada sob o número MS-06954/2024, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro. Foram entrevistados 700 eleitores.

A amostragem representa um grau de confiança de 95%, o que significa que, se a mesma pesquisa for realizada com a mesma metodologia em 100 oportunidades, em 95 os resultados serão os mesmos ou estarão dentro da margem de erro do levantamento, que é de 3,8%, para mais ou para menos.

Adriane Lopes e Rose Modesto estão tecnicamente empatadas quase no limite de margem de erro do levantamento do Paraná Pesquisas. As eleições em segundo turno para prefeitos no Brasil está agendada para o dia 27. Em Campo Grande a votação ocorrerá das 7h às 16h.

Espontânea

O levantamento do Paraná Pesquisas também levou em consideração a pesquisa espontânea, em que a atual prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes, também aparece à frente de Rose. Sem que nenhum nome seja apresentado pelo entrevistador, 34,9% dos entrevistados afirmaram que votarão em Adriane no dia 27. Os que disseram que votarão em Rose somam 29,9%.

O cenário da pesquisa espontânea também é de empate técnico, uma vez que a margem de erro é de 3,8% para mais ou para menos. Os que não sabem ou não responderam são 28,9%, e os que disseram que não votarão em nenhuma delas, em branco ou anularão o voto são 6,1%.

Rejeição

O Paraná Pesquisas, em parceria com o Correio do Estado, também aferiu o potencial de cada uma das candidatas, modalidade em que a rejeição é verificada.

Os que não votariam em Rose Modesto de jeito nenhum são 37,6%, e os que não votariam em Adriane Lopes de jeito nenhum, 32,1%.

Na outra ponta, 37,6% disseram que com certeza votarão em Adriane, enquanto 29,6% também estavam certos que votarão em Rose.

Quanto às possibilidades de voto, 27,9% disseram que poderão votar em Rose ou em Adriane. É o chamado voto não convicto. Os que não conhecem Adriane suficientemente para opinar representam 1,6%, e os que não conhecem Rose, 1,4%.

Os que não quiseram responder sobre Adriane representam 0,9%, e sobre Rose, 1,6%.

Parceria

O Correio do Estado e o Instituto Paraná Pesquisas firmaram parceria para a publicação de pesquisas para a eleição para prefeito de Campo Grande, cujo segundo turno está sendo disputado por Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil).

A parceria ainda prevê a publicação de mais uma pesquisa, nos dias anteriores à votação.

O Paraná Pesquisas ficou conhecido após a eleição de 2022 como um dos institutos cujas pesquisas mais se aproximaram do resultado final das urnas.

O Correio do Estado é o veículo de comunicação há mais tempo em atividade em Mato Grosso do Sul. Neste ano de 2024 completou 70 anos de fundação, e lidera há décadas o segmento de jornalismo impresso, além de se referência no jornalismo online nas classes A, B e C.

O segundo turno das eleições no Brasil está agendado para o domingo, dia 27 de outubro. Em Campo Grande, a votação ocorrerá das 7h às 16h.

Assine o Correio do Estado