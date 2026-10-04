Ao votar, Fábio Trad diz estar convicto de 2º turno e critica gestão de MS

Fábio Trad votou na manhã deste domingo (4), em Campo Grande, e afirmou estar convicto de que a disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul irá ao segundo turno. - Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado.

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O candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PT, Fábio Trad, afirmou neste domingo (4), ao comparecer para votar no Instituto São José, no Centro de Campo Grande, durante o primeiro turno das eleições, que está convicto de que a disputa pelo comando do Estado será levada para o segundo turno.

Durante entrevista concedida no local de votação, ele também fez críticas à atual gestão estadual e destacou problemas que, segundo sua avaliação, atingem áreas como saúde, infraestrutura, educação e segurança pública.

“A expectativa é positiva porque nós estamos convictos de que iremos ao segundo turno”, declarou.

Trad também foi questionado sobre a disputa pela Presidência da República e afirmou acreditar em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno.

“Estamos convicto da vitória do presidente Lula no primeiro turno, porque entendo que o povo brasileiro haverá de se conscientizar de que iremos votar entre o futuro do País ou uma Sucursal dos Estados Unidos”, afirmou.

Questionado sobre os efeitos do último debate na reta final da campanha, Trad disse acreditar que a participação ajudou sua candidatura a crescer e a se aproximar do candidato à reeleição.

“O debate, inclusive, nos impulsionou a crescer e nos aproximar do candidato à reeleição”, afirmou.

Na sequência, ao comentar o clima da disputa e a confiança demonstrada por adversários, Trad recorreu a uma referência bíblica para fazer um alerta sobre excesso de confiança.

“A soberba, segundo a Bíblia, anuncia a queda”, declarou. Após votar, Fábio Trad concedeu entrevista à imprensa e comentou as expectativas para as eleições deste domingo. Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado. Após votar, Fábio Trad concedeu entrevista à imprensa e comentou as expectativas para as eleições deste domingo. Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado.

Segundo o petista, a campanha percorreu 70 municípios e buscou ouvir eleitores em diferentes regiões do Estado.

“Visitamos 70 cidades de carro, não de jatinho. E nós fizemos questão de ouvir a população, de escutar a população”, disse.

Trad afirmou que recebeu diversas reclamações ao longo da campanha e classificou a administração estadual como mal gerida.

“O Estado não está sendo bem gerido. Tem problemas graves na saúde, tem problemas graves na questão da integridade, da transparência”, declarou.

Ele também criticou as condições das estradas e citou problemas de infraestrutura.

“Estradas estão precárias, esburacadas, sem acostamentos, sem iluminação”, afirmou.

Na área da educação, Trad citou o desempenho de Mato Grosso do Sul no Ideb e disse considerar que o Estado deveria ocupar posições melhores no ranking nacional.

“Um Estado rico como o nosso, nós deveríamos estar entre os top 3”, afirmou.

A segurança pública também foi citada, especialmente a violência contra mulheres. Trad disse que muitas sul-mato-grossenses vivem com medo diante dos casos de feminicídio.

“As mulheres de Mato Grosso do Sul estão com medo porque elas estão sendo assassinadas pelo simples fato de serem mulheres”, declarou.

Ainda durante a entrevista após chegar para votar, o candidato também defendeu a soberania nacional ao comentar possíveis interferências externas no cenário político brasileiro.

“Nós acreditamos que o Brasil deve continuar sendo soberano, sobretudo com as suas riquezas naturais”, disse.

Perguntado sobre a possibilidade de um resultado desfavorável nas urnas, Trad descartou essa hipótese e reafirmou a expectativa de chegar ao segundo turno.

“Eu não penso em resultado desfavorável, porque eu estou convicto de que vamos para o segundo turno e haveremos de vencer essas eleições”, declarou.

Ao final, o candidato afirmou que pretende acompanhar a apuração em casa, ao lado da esposa e dos filhos.