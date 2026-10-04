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Ao votar, Fábio Trad diz estar convicto de 2º turno e critica gestão de MS

Candidato do PT afirmou que campanha cresceu na reta final, disse acreditar em nova votação para o governo e fez críticas à saúde, educação, estradas e segurança pública.

Welyson Lucas e Leo Ribeiro

04/10/2026 - 11h57
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O candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PT, Fábio Trad, afirmou neste domingo (4), ao comparecer para votar no Instituto São José, no Centro de Campo Grande, durante o primeiro turno das eleições, que está convicto de que a disputa pelo comando do Estado será levada para o segundo turno.

Durante entrevista concedida no local de votação, ele também fez críticas à atual gestão estadual e destacou problemas que, segundo sua avaliação, atingem áreas como saúde, infraestrutura, educação e segurança pública.

“A expectativa é positiva porque nós estamos convictos de que iremos ao segundo turno”, declarou.

Trad também foi questionado sobre a disputa pela Presidência da República e afirmou acreditar em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno.

“Estamos convicto da vitória do presidente Lula no primeiro turno, porque entendo que o povo brasileiro haverá de se conscientizar de que iremos votar entre o futuro do País ou uma Sucursal dos Estados Unidos”, afirmou.

Questionado sobre os efeitos do último debate na reta final da campanha, Trad disse acreditar que a participação ajudou sua candidatura a crescer e a se aproximar do candidato à reeleição.

“O debate, inclusive, nos impulsionou a crescer e nos aproximar do candidato à reeleição”, afirmou.

Na sequência, ao comentar o clima da disputa e a confiança demonstrada por adversários, Trad recorreu a uma referência bíblica para fazer um alerta sobre excesso de confiança.

“A soberba, segundo a Bíblia, anuncia a queda”, declarou.

Após votar, Fábio Trad concedeu entrevista à imprensa e comentou as expectativas para as eleições deste domingo. Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado.

Segundo o petista, a campanha percorreu 70 municípios e buscou ouvir eleitores em diferentes regiões do Estado.

“Visitamos 70 cidades de carro, não de jatinho. E nós fizemos questão de ouvir a população, de escutar a população”, disse.

Trad afirmou que recebeu diversas reclamações ao longo da campanha e classificou a administração estadual como mal gerida.

“O Estado não está sendo bem gerido. Tem problemas graves na saúde, tem problemas graves na questão da integridade, da transparência”, declarou.

Ele também criticou as condições das estradas e citou problemas de infraestrutura.

“Estradas estão precárias, esburacadas, sem acostamentos, sem iluminação”, afirmou.

Na área da educação, Trad citou o desempenho de Mato Grosso do Sul no Ideb e disse considerar que o Estado deveria ocupar posições melhores no ranking nacional.

“Um Estado rico como o nosso, nós deveríamos estar entre os top 3”, afirmou.

A segurança pública também foi citada, especialmente a violência contra mulheres. Trad disse que muitas sul-mato-grossenses vivem com medo diante dos casos de feminicídio.

“As mulheres de Mato Grosso do Sul estão com medo porque elas estão sendo assassinadas pelo simples fato de serem mulheres”, declarou.

Ainda durante a entrevista após chegar para votar, o candidato também defendeu a soberania nacional ao comentar possíveis interferências externas no cenário político brasileiro.

“Nós acreditamos que o Brasil deve continuar sendo soberano, sobretudo com as suas riquezas naturais”, disse.

Perguntado sobre a possibilidade de um resultado desfavorável nas urnas, Trad descartou essa hipótese e reafirmou a expectativa de chegar ao segundo turno.

“Eu não penso em resultado desfavorável, porque eu estou convicto de que vamos para o segundo turno e haveremos de vencer essas eleições”, declarou.

Ao final, o candidato afirmou que pretende acompanhar a apuração em casa, ao lado da esposa e dos filhos.

 

Candidato do PT ao governo de Mato Grosso do Sul votou no Instituto São José, no Centro de Campo Grande. Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado.

“Ao lado da minha querida esposa, que está convalescente, e dos meus filhos, em casa, com a maior tranquilidade e harmonia espiritual possível”, respondeu.

insatisfação

Ao votar, Reinaldo Azambuja faz duras críticas ao Judiciário

Caso os prognósticos das pesquisas se confirmem, Azambuja deixou claro que no Senado pretende votar o que ele chama de regramentos

04/10/2026 10h06

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Eduardo Azambuja votou na manhã deste domingo (4) acompanhado pela mulher, Fátima

Eduardo Azambuja votou na manhã deste domingo (4) acompanhado pela mulher, Fátima Paulo Ribas

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Apontado pelas pesquisas como um dos prováveis escolhidos pelos sul-mato-grossenses para uma das duas vagas ao Senado, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) mostrava-se confiante na vitória e fez duras críticas ao Judiciário no momento da votação, no Colégio Lúcia Martins Coelho, na região central de Campo Grande, na manhã deste domingo (4).

“Tá muito confuso, decisões monocráticas, decisões equivocadas, é ministro sob suspeição e isso vai passar com certeza pelo próximo senado, que eu não tenho dúvida vai ter coragem de a gente estabelecer realmente o regramento que diz na Constituição Brasileira”, afirmou.

De acordo com ele, os “poderes são harmônicos mas são independentes. Cada um tem independência para tratar do seu do seu, da sua responsabilidade com o Brasil. Executivo executa, Legislativo legisla e o judiciário só julga quando tem conflito. E eu espero que a gente possa reestabelecer o poder Judiciário, cumprindo o papel constitucional lá da Constituição de 1988”, falou, referindo-se às recentes polêmicas em Brasília.

E também não faltaram críticas à Justiça local. “Essas resoluções do Tribunal Eleitoral que extrapolam a lei, que proíbem você praticamente de fazer campanha. Você fica impedido de visitar uma empresa, de falar com colaboradores. Outro dia os juízes eleitorais queriam, proibir, aqui em Campo Grande, o direito de ter mais de uma bandeira por quadra. É uma coisa impossível isso”, reclamou.

“O Judiciário até nas eleições está interferindo muito na vida das pessoas e nós não podemos aceitar isso. O problema é que cada dia o Poder Judiciário inventa algo novo para querer conturbar as eleições de todo o Brasil, afirmou ao mesmo tempo em que defendeu uma reforma no Judiciário e também uma reforma política.

De acordo com ele, quando exerceu o cargo de deputado federal foi favorável ao fim da reeleição e agora, caso seja eleito, voltará a defender esta bandeira, embora tenha cumprido dois mandatos consecutivos como governador de Mato Grosso do Sul.

Além, de defender reformas, Azambuja fez questão de afirmar que a reativação da ferrovia Malha Oeste, que está completamente parada, e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai serão duas das principais bandeiras que pretender erguer na capital federal. O leilão para concessão de ambas está previsto para o próximo ano.

E, além de mostrar otimismo sobre a vitória nas urnas, Azambuja também disse estar confiante sobre o bom desempenho de Flávio Bolsonaro (PL). “Acho que nosso candidato, chega em primeiro lugar já no primeiro turno, Isso é importante pra quem vinha aí sempre com as pesquisas contrárias a ele, passou uma série de ataques durante a campanha toda, mas eu vejo que nessa reta final a população brasileira entende que ele é a pessoa que tem condições de agregar um novo projeto para o Brasil e voltar o Brasil a respirar como um país livre, democrático e independente”.

Para checar se suas expectativas vão se cumprir, Reinaldo Azambuja afirmou que vai acompanhar a apuração dos votos junto com o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição, e com o Capitão Contar (PL) candidato ao Senado.

ELEIÇÕES

Vander acredita no voto silencioso do eleitorado para chegar ao Senado

O candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul comentou que estas eleições têm o fator da interferência dos Estados Unidos

04/10/2026 09h50

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Vander Loubet (PT), candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul

Vander Loubet (PT), candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Na manhã deste domingo (4), após votar, o candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT),  comentou que mais do que mudar o eleitorado sul-mato-grossense, sua campanha conseguiu alcançar e convencer os eleitores locais que costumam ser mais ligados à direita.

À reportagem do Correio do Estado, Vander apresentou sua avaliação sobre a campanha eleitoral, as estratégias adotadas e as expectativas para estas eleições, além de comentar sobre essa não ser uma eleição comum, no que diz respeito a interferência norte-americana.

Vander ressalta que apesar da esquerda ter perdido o protagonismo nas últimas duas eleições no Estado, ele acredita que o eleitorado tem um voto silencioso e que isso pode aparecer nas urnas.

"Acho que tem um eleitorado muito silencioso. Sinto isso, um voto muito silencioso, as pessoas com dificuldade ou não querendo se manifestar pela pressão, principalmente em votar no Lula, ela se sente pressionada pelos seus patrões, seus chefes e acredito muito que também tem um voto silencioso dos servidores públicos. Agora é esperar para ver, acho que nós fizemos uma campanha que ganhou o coração e a mente das pessoas, a campanha que a gente vai sair muito maior do que as últimas eleições", comentou o candidato ao Senado.

Vander Loubet afirma que o PT compreendeu a sua estratégia de campanha, que era vincular o primeiro voto a Lula e Fábio, e também buscar o "segundo voto" de eleitores mais conservadores, de centro e centro-direita, e da classe política.

"Sinto que parte da classe política me abraçou muito em função disso e do pragmatismo também, que é a expectativa do Lula ganhar a eleição, deles terem um interlocutor que sabe que eu sou do PT, sabe que eu sou de esquerda, mas sabe que eu respeito quem pensa diferente e que vou abrir portas para os vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas e para os movimentos sociais.

Interferência dos EUA

Ao ser questionado pela reportagem do Correio do Estado sobre esta eleição não ser comum devido ao fator de interferência dos Estados Unidos na América Latina, Vander Loubet respondeu que esta foi uma preocupação do presidente Lula quando este o procurou para ser o candidato ao Senado. Além disso, o petista lembra que os EUA têm intervindo ou tentado intervir outros países, como na Argentina, Chile e Colômbia.

"Eles têm acompanhado e têm intervido nas eleições, ou tentado, tem jogado pesado na Argentina, no Chile, na Colômbia, e aqui não está sendo diferente. É que o Brasil não é um país qualquer. Mas eu acho que nessa eleição está em jogo exatamente o Estado Democrático de Direito e a nossa soberania, não tenho dúvida disso". 

O candidato também comentou que há um grande interesse estrangeiro nas reservas de terras raras do Brasil, buscando explorá-las. Ele reitera que o Brasil "não vai mais ser colônia americana".

"Principalmente naquilo que é mais sagrado para nós, que são as reservas de terras raras que nós temos e que eles estão interessadíssimo em meter a mão nisso aqui, eles explorarem isso como sempre tentaram e exploraram na América Latina todinha. Nós não vamos mais deixar, a gente não vai mais ser colônia americana, nós temos que ter vergonha na cara, nós temos a nossa soberania, a nossa luta, nós precisamos se apropriar disso e parte disso no modelo no modelo de gestão".

Por fim, ele defende um modelo de partilha, similar ao pré-sal, para as terras raras, onde parte dos lucros seja destinada a pagar a "dívida social" do Brasil, garantindo casa, saúde e educação de qualidade para os excluídos.

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