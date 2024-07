Lula sanciona política de bolsas para alunos de universidades federais

Política

A assessoria informou que o quadro não é grave e o parlamentar aguarda por exames

O deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL/MS, mais conhecido como “Gordinho do Bolsonaro” , foi internado nesta quinta-feira (04) no município de Dourados - onde mora, ele aguarda por exames.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do parlamentar, que informou que o quadro não inspira preocupação. Até o momento, não há informações de qual hospital “gordinho do Bolsonaro” está internado.

Rodolfo Nogueira, atualmente deputado federal pelo PL-MS, construiu sua trajetória política com passagens por diferentes cargos e partidos ao longo dos anos. Começou como presidente do PSL em Mato Grosso do Sul em 2018.

Em 2019, Nogueira assumiu um papel como assessor no Ministério do Meio Ambiente em Brasília, com foco em questões ambientais e políticas de sustentabilidade. Sua breve passagem como Gerente Internacional da Embratur, de 2020 a 2022, o colocou na vanguarda da promoção turística internacional do Brasil, antes de retornar ao cenário político estadual como presidente do PL em 2022.

