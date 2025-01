Munir fecha prefeitura de Ladário por seis dias para fazer uma devassa

Munir Sadeq Ramunieh (PSDB) foi eleito com 58% dos votos e promete reabrir a prefeitura somente no próximo dia 7

Após sua posse, ocorrida na tarde desta quarta-feira no plenário da Câmara de Vereadores, o prefeito de Ladário (cidade vizinha a Corumbá) Munir Sadeq Ramunieh (PSDB), anunciou que fechará as portas da prefeitura até o dia 7 de janeiro para realizar uma devassa nas contas do município em busca do que chama de “maracutaias” na gestão do ex-prefeito Iranil Soares.

“Vamos suspender o atendimento na prefeitura que, com tranquilidade e transparência, possamos fazer um minucioso levantamento. Estou cumprindo o compromisso de campanha, vamos abrir a caixa preta da prefeitura, doe a quem doer”, disse Munir, eleito com mais de 58% dos votos. “A população quer mudanças e vamos desencadear essa mudança, já.”

Nos próximos dias, o prefeito editará vários decretos – um deles ou da auditoria fiscal e administrativa -, dos secretários, presidentes de fundações e demais cargos em comissão. Também lançará no dia 10 uma força-tarefa para retirada do lixo e matagal na cidade, com apoio do Exército, Marinha e Corpo de Bombeiros.

Mutirão

“O problema não é só um mutirão de limpeza emergencial da cidade, mas um combate consistente contra a dengue, onde temos um alto índice”, observou Munir.

Em seu breve discurso, ao lado do vice, Doutor Juliano MDB), o novo prefeito ladarense reafirmou que fará uma gestão popular, transparente e com presença todos os dias nos bairros. “Faremos grandes investimentos, vamos ampliar o atendimento na saúde e quero asfaltar 80% da cidade”, prometeu.

A posse do prefeito e vice foi feita pelo vereador Jonil Junior Barcello (MDB), eleito presidente da Câmara Municipal por unanimidade. A esposa de Munir, Roberta Ramunieh, campeã de votos para o legislativo municipal, assumirá a secretária municipal de Assistência Social, sendo substituída pelo suplente Antônio Do Para Q Tá Chato (PDDB).