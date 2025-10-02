Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

REENGENHARIA PARTIDÁRIA

Prefeito de Três Lagoas muda de ideia e não migra para o PP

Azambuja veta filiação de prefeito e Progressistas fica com 22 prefeitos de cidades médias em Mato Grosso do Sul

Da Redação

Da Redação

02/10/2025 - 19h53
O tabuleiro político em Mato Grosso do Sul se redefiniu com as filiações de prefeitos na tríplice aliança formada por PP, PL e PSDB, consolidando uma nova arquitetura de poder em que a influência do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) foi decisiva para limitar o avanço do Progressistas (PP) no interior do Estado.

O PP, liderado pela senadora Tereza Cristina e que filiou recentemente o governador Eduardo Riedel, confirma um saldo de 22 prefeituras em MS, mas sofreu um revés estratégico crucial com a possível desistência da filiação do prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, de ingressar no partido.

Prevista para ocorrer no sábado (04) pela manhã, a cerimônia do PP seria mais modesta do que a do PL para receber os novos filiados, incluindo os prefeitos Marcelo Pé (Antônio João), Gilson Cruz (Juti), Nelson Cintra (Porto Murtinho) e Leocir Montanha (São Gabriel do Oeste). A migração do prefeito da terceira cidade mais populosa do Estado, Três Lagoas, seria a joia da coroa para o Progressistas.

Contudo, a filiação do atual prefeito, Dr. Cassiano Maia (PSDB), que havia sido incluída em uma lista elaborada na Casa Civil do governo do Estado, foi abortada de última hora. Fontes nos bastidores atribuem a manutenção de Maia no PSDB a um pedido direto de Reinaldo Azambuja.

Com a permanência do prefeito, o PP fecha o período de filiações sem o ativo mais cobiçado no Leste de MS, mantendo-se com o total de 22 prefeitos.

A manobra de Azambuja não só impediu que o Progressistas alcançasse a simbólica marca de 23 prefeitos — o que lhe daria a dianteira numérica sobre o PSDB e empataria com o PL —, mas também garantiu que o controle do maior polo industrial do interior permanecesse na aliança comandada diretamente por Azambuja.

Como administra Campo Grande, o PP se mantém na liderança em número de eleitores em suas prefeituras. Contudo, a questão da popularidade da prefeita Adriane Lopes afasta sua imagem do comando do partido e do governo do Estado.

Com isso, os municípios comandados pelo PP são de pequeno e médio porte, com até 25 mil eleitores, enquanto os maiores, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, permanecem sob comando do PSDB.

Três Lagoas: ativo econômico e eleitoral

A importância de Três Lagoas no cenário estadual é multifacetada. O município é o terceiro mais populoso, com uma população estimada em 143.500 habitantes, atrás apenas da Capital, Campo Grande (962.883 habitantes), e de Dourados (264.017 habitantes). Seu peso demográfico a torna um colégio eleitoral fundamental para qualquer projeto majoritário.

Economicamente, a cidade se consolidou como o “Vale da Celulose”, sendo reconhecida como o maior produtor e exportador mundial do setor, antes da inauguração das novas plantas em Inocência e Ribas do Rio Pardo. A injeção industrial transformou o município, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 17 vezes em um período de expansão.

A disputa pelo comando da cidade, portanto, transcende a política eleitoral, representando o controle sobre um dos principais motores econômicos de Mato Grosso do Sul.

Azambujistão

Azambuja liderou a migração de 18 prefeitos do PSDB para o PL. Essa movimentação transformou o PL na maior força municipal do Estado, somando agora 23 prefeituras sob seu comando.

A articulação demonstra dupla capacidade de influência. Ao mesmo tempo em que fortaleceu exponencialmente o PL, Azambuja evitou o colapso do seu antigo partido, garantindo que o PSDB mantivesse uma base sólida para “respirar” com 22 prefeitos, conforme o balanço final. O foco é 2026, quando vereadores e prefeitos farão diferença na montagem de chapas para o Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Sua intervenção em Três Lagoas consolida a tese de que Azambuja permanece como o articulador-chave dos partidos de centro e extrema-direita estadual, definindo o teto e o chão de seus aliados.

 

Progressistas: popularidade e baixa exposição

Apesar da contenção no interior, o Progressistas mantém seu principal trunfo: a Prefeitura de Campo Grande. A vitória da prefeita Adriane Lopes (PP) garantiu ao partido o comando do maior colégio eleitoral do Estado.

A consolidação do PP na Capital é creditada à senadora Tereza Cristina, principal articuladora e fiadora política da campanha de Lopes. Contudo, a estratégia do partido tem sido manter a prefeita com uma exposição focada na entrega de resultados executivos, como a retomada de 28 das 33 obras paradas e o avanço em infraestrutura.

O cenário finaliza com uma virtual paridade de forças no mapa municipal: PL com 23, e PP e PSDB com 22 prefeitos cada, sinalizando uma disputa majoritária intensa e polarizada para 2026.

Procurados para comentar, Azambuja, a senadora Tereza Cristina, o dirigente Marco Aurélio Santullo e o prefeito de Três Lagoas não se pronunciaram.

 

ELEIÇÕES 2026

Pré-candidata ao Senado, Gianni articula defesa de crianças na gestão de 17 cidades

A vice-prefeita de Dourados promove lei para barrar nomeação de criminosos condenados no funcionalismo municipal

02/10/2025 08h30

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026 FOTO: Divulgação

Pré-candidata ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano e de olho nos votos da direita em Mato Grosso do Sul, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), iniciou uma verdadeira cruzada política, cujo foco é combater a nomeação de criminosos condenados no funcionalismo público municipal.

Ela pretende percorrer as câmaras municipais de 17 municípios do interior do Estado para que os vereadores aprovem projetos de lei com essa finalidade. Em Dourados, Jardim e Jateí os vereadores já aprovaram por unanimidade.

Em Dourados, o prefeito Marçal Filho (PSDB) já sancionou, assim como o prefeito de Jardim, Juliano Guga Miranda (PL), enquanto em Jateí, a prefeita Cileide Cabral (PSDB) ainda não sancionou, o que deve acontecer nos próximos dias.

Além disso, nas câmaras municipais de Caarapó, Mundo Novo, Eldorado, Aral Moreira, Naviraí, Laguna Carapã e Itaporã os projetos de lei já estão em tramitação, enquanto nas casas de leis de Itaquiraí, Anaurilândia, Fátima do Sul, Vicentina, Paranaíba, Rio Brilhante e Iguatemi os vereadores devem protocolar os projetos de lei em algumas semanas.

A última cidade a aprovar o projeto de lei foi Jateí, onde Gianni Nogueira apresentou a proposta que visa reforçar a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual.

A iniciativa foi acolhida pela vereadora Laura Medeiros (PL) e levada à Câmara Municipal de Jateí, estabelecendo a nulidade da nomeação ou contratação, em cargos públicos municipais, de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores.

Segundo a vice-prefeita de Dourados, o projeto de lei é um marco de responsabilidade e compromisso com a sociedade. “O poder público não pode abrir espaço para criminosos. Nossa missão é proteger a família, a inocência e a vida das nossas crianças e adolescentes. Esse é um dever constitucional que precisamos cumprir com firmeza”, destacou.

Para a pré-candidata ao Senado, Jateí não poderia ficar de fora desse movimento. “Essa iniciativa é mais do que uma lei. É uma afirmação de valores. Ao impedir que condenados ocupem funções públicas, fortalecemos a confiança da população nas instituições”, assegurou.

Gianni Nogueira argumentou que, no Estado, crianças entre 10 e 13 anos de idade estão entre as principais vítimas, com índices muito acima da média nacional. “Somente em 2023, foram mais de 71 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Estudos indicam que a reincidência dos agressores chega a 77% no segundo ano após a soltura”, alertou.

Diante desses números, ela enfatizou que a proposta é um passo essencial para proteger a infância e reafirmar o papel do serviço público como espaço de ética, segurança e compromisso social.

NO PÁREO

No ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome da vice-prefeita de Dourados está no páreo pela segunda vaga ao Senado no partido.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, essa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer. A princípio, o ex-governador e o deputado federal Rodolfo Nogueira vão ter de resolver, já que a Gianni é esposa dele”, brincou.

No entanto, ele disse acreditar que a Gianni pode sim ser a outra candidata ao Senado pelo PL junto com o Azambuja. “O Azambuja vai ser líder do partido aqui no Estado, então, ele deve tentar resolver essa questão da Gianni”, encerrou.

Política

PF pede a Moraes inclusão de denúncias de ameaças a Dino em inquérito das 'milícias digitais'

No documento enviado a Moraes, a PF detalha as ameaças recebidas por Dino após a sessão que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão

01/10/2025 23h00

Crédito: Policia Federal

Continue Lendo...

A Polícia Federal encaminhou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitando a união das investigações relacionadas às ameaças sofridas pelo também ministro da Corte, Flávio Dino, após o julgamento relacionado à trama golpista, ao inquérito das chamadas "milícias digitais", que atuam com o objetivo de ameaçar e coagir membros do Judiciário e instituições brasileiras.

No documento enviado a Moraes, a PF detalha as ameaças recebidas por Dino após a sessão que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O ofício reúne mais de 50 publicações em redes sociais, que, segundo a corporação, evidenciam ameaças contra o ministro e também contra o delegado federal Fábio Shor.

Um aspecto recorrente nos conteúdos analisados e enfatizado pela PF foi a menção ao Nepal, país que enfrentou ondas de protestos violentos e episódios de assassinato político.

"Logo após proferir meu voto, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a minha vida e integridade física", afirmou Dino em manifestação anexada ao processo.

O ministro também alertou que esse tipo de mensagem pode servir como gatilho para novos episódios de violência contra autoridades públicas e instituições, a exemplo do que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Ao enviar o conteúdo a Moraes, a PF destacou que "a individualização dos alvos confere maior gravidade e reprovabilidade às condutas, porquanto amplia o potencial intimidatório, constrange o exercício regular da função pública e rompe a esfera do debate abstrato para uma concretude persecutória".

A corporação avaliou ainda que tais práticas geram um temor real e palpável. Diante disso, caso se confirme a vinculação das ameaças ao grupo das "milícias digitais", as plataformas devem ser acionadas para colaborar na identificação dos autores.

Em episódios anteriores, o ministro também foi alvo de tentativa de agressão. Em um caso recente, a PF indiciou uma mulher que tentou agredir Dino durante um voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome revelado oficialmente, responderá pelos crimes de injúria e incitação ao crime.
 

