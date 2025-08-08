Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

"Motim"

Presidente da Câmara quer afastar Camila Jara e Marcos Pollon por 6 meses

Possível punição precisa passará pelo crivo do Conselho de Ética

Alison Silva

Alison Silva

08/08/2025 - 18h30
O presidente Câmara dos deputados Hugo Motta (Republicanos) decidiu pelo afastamento dos deputados sul-mato-grossenses Camila Jara (PT) e Marcos Pollon (PL), além de outros três parlamentares por seis meses, punição tomadas em razão do tumulto nesta semana, quando bolsonaristas resolveram impedir o início da sessão da Câmara ocupada a Mesa Diretora do plenário.

Além de Camila e Pollon, Motta pede o afastamento de Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Cabe destacar que a decisão precisa passar pelo crivo do Conselho de Ética, o que deve acontecer nos próximos dias.

Segundo comunicado da Secretaria-Geral da Mesa, todas as denúncias sobre condutas praticadas durante o motim foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar. Caso o afastamento se sustente, os parlamentares possivelmente devem deixar suas cadeiras no Plenário.

Camila Jara deve dar lugar a Elias Ishy, que ocupa cargo de vereador em Dourados, enquanto Pollon abriria espaço para Luana Ruiz, ex-secretária adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, na gestão da então ministra e atual senadora Tereza Cristina. 

O fato

A deputada foi acusada por Nikolas Ferreira (PL-MG) de empurrá-lo durante a confusão para reestabelecer o controle do plenário na noite desta quarta-feira (6). Ela petista nega que tenha agredido. Em nota, a assessoria da parlamentar afirmou que havia um "empura-empurra" na Casa e que ela afastou Nikolas, que pode ter se desequilibrado.

No documento, a sul-mato-grossense afirma que um grupo de parlamentares se apoderou da mesa da presidência da Casa, exigindo que o projeto de anistia fosse pautado e, mesmo com a chegada de Hugo Motta, se recusaram a ocupar seus lugares no plenário, o que gerou a confusão.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão", diz a nota.

"A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

Por fim, ela afirma que reagiu ao empurra-empurra "da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão".

"Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas", esclareceu a deputada.

Devido ao episódio, com repercussão nas redes sociais, Camila Jara diz que passou a sofrer perseguição e acionou, nesta quinta-feira (7), a Polícia Legislativa para garantir sua segurança.

A escolta policial foi solicitada também em Mato Grosso do Sul durante atividades parlamentares da deputada no Estado.

Insultos

Por sua vez, Pollon foi o último a resistir a ocupação da Câmara, foi ele quem teve que ceder a cadeira da presidência da Câmara para Motta retomar os trabalhos. Dias antes, chamou o presidente da Câmara de "bosta" e "baixinho de um metro e 60".

Na representação encaminhada à Casa de Leis, partidos de esquerda dizem que Zé Trovão tentou impedir fisicamente Motta de conseguir voltar à Mesa Diretora.

"A liberdade de expressão parlamentar não abrange o direito de impedir fisicamente o exercício legítimo de função pública", diz o documento.

Além de todas as representações sobre a confusão que paralisou os trabalhos da Câmara nesta semana, devem enfim chegar ao colegiado outras representações já apresentadas à Mesa Diretora sobre outros parlamentares como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Também foram protocolados um pedido de suspensão e um de cassação de Eduardo.

Pessoas familiarizadas com a movimentação na Câmara estimam que mais de 20 representações devem chegar ao Conselho.

A obstrução da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso teve fim após mais de 30 horas, no final da noite desta quarta-feira. Os congressistas, que impediram fisicamente que os trabalhos legislativos iniciassem nesta terça-feira, 5, após o recesso parlamentar, tinha como exigência que três projetos fossem pautados pelos presidentes da Câmara e do Senado Federal.

Com Estadão Conteúdo
 

Cautela

Conselheiro e desembargadores aguardam aval de Zanin para voltar aos cargos

Prazo de afastamento de investigados por vendas de sentença se encerrou nesta quinta-feira (7)

08/08/2025 18h00

Ministro do STF, Cristiano Zanin

Ministro do STF, Cristiano Zanin

Expirou nesta quinta-feira (7) o prazo de afastamento imposto aos quatro desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e ao conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE) investigados em esquema que apura venda de sentenças e corrupção no âmbito da Operação Ultima Ratio, deflagrada em outubro do ano passado. 

O caso está atualmente sob análise do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que até o momento não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade dos afastados - Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel e Vladimir Abreu da Silva, desembargadores do TJMS, e Osmar Jeronymo Domingues, conselheiro do TCE-MS, retomarem suas funções já na próxima semana.

Cabe destacar que o os nomes foram afastados de seus cargos  em 24 de outubro de 2024, onde o então ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, determinou o afastamento cautelar dos  desembargadores por 180 dias. Com o vencimento desse prazo em abril de 2025, os desembargadores chegaram a voltar ao cargo, contudo, foram afastados novamente pelo STF, que prorrogou a medida por mais 180, decisão revista por Zanin que após parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, reduziu o prazo para 90 dias.  

Durante esse período, os magistrados ficaram proibidos de acessar as dependências do Tribunal de Justiça, utilizar os serviços da Corte e manter contato com funcionários do local.

As medidas de restrição chegaram a ficar “suspensas” por um dia, contudo o ministro Zanin decidiu manter o afastamento por mais três meses, prazo que se encerrou nesta semana. Com isso, todos continuam proibidos de exercer qualquer função no Tribunal de Justiça e conforme apurou o Correio do Estado, aguardam liberação junto ao STF. 

Investigação

A Operação Ultima Ratio foi deflagrada pela Polícia Federal em 24 de outubro de 2024, com apoio da Receita Federal, para investigar um esquema de venda de sentenças envolvendo membros do TJMS, conselheiros do TCE-MS, advogados e empresários.

Na ocasião, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo residências de investigados, o prédio do Tribunal de Justiça, a sede do TCE, fóruns e escritórios de advocacia. Além de Campo Grande, a operação teve alvos em Brasília, São Paulo e Cuiabá.

A Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva de alguns investigados, mas a Justiça optou apenas pela suspensão do exercício do cargo ou função pública de cinco desembargadores, um conselheiro do TCE-MS e um servidor do TJMS, por um prazo inicial de 180 dias.

Exceção entre os investigados

Entre os investigados, o ex-presidente do TJMS, Sérgio Martins, também foi afastado em 24 de outubro de 2024, junto com os demais. No entanto, ele foi autorizado a retornar ao cargo em dezembro do mesmo ano, por decisão de Zanin, após pedido do advogado Rodrigo Mudrovitsch. A justificativa foi de que não havia indícios de que Martins teria se beneficiado financeiramente do esquema de venda de decisões judiciais.

Investigação segue no STF

Atualmente, o inquérito da Operação Ultima Ratio segue sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. A Corte ainda analisa suspeitas de possível envolvimento de membros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no esquema. Caso essas suspeitas não se confirmem, o processo deverá retornar ao âmbito da Justiça de Mato Grosso do Sul.

Enquanto isso, desembargadores e o conselheiro aguardam a decisão de Cristiano Zanin, que poderá, nos próximos dias, determinar a continuidade do afastamento ou autorizar o retorno aos cargos.

Política

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

Durante coletiva, na tarde desta sexta-feira (8), o presidente eleito Vander Loubet informou que o partido formou maioria para sair da base do governo e entregar os cargos

08/08/2025 17h33

Crédito: Gerson Olivieira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul sacramentou a saída da base do governo do Estado, após o governador Eduardo Riedel (PSDB) ter criticado a prisão do ex-presidente Bolsonaro, gesto que foi visto pelo diretório petista como um alinhamento com a extrema-direita.

A permanência do partido foi descrita como “inviável” pelo presidente do PT de Mato Grosso do Sul, Vladimir da Silva Ferreira, durante coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (8), no Diretório Estadual do partido, em Campo Grande.

“Há o entendimento, infelizmente, de que, pela situação política do país, e por conta do alinhamento do grupo político do governador com a extrema-direita, a permanência do Partido dos Trabalhadores no governo se torna inviável”, disse Vladimir.

Com relação aos correligionários que ocupam pastas no governo, Vladimir foi enfático ao responder que existem poucas opções, sugerindo inclusive a possibilidade de sanções.

“Ninguém que ficar no governo ficará com o aval da direção do PT; então, estará, obviamente, sujeito a sanções ou terá que se afastar do partido. Se licenciar, se afastar. Talvez alguns sigam esse caminho”, pontuou Vladimir.

O presidente explicou que convidou os petistas que ocupam cargos de chefia para conversar e tentar chegar a um consenso.

Saída pela porta da frente


O presidente eleito e deputado federal Vander Loubet (PT-MS) disse que, assim como a entrada no governo ocorreu “pela porta da frente”, a saída se dará do mesmo modo. A tomada de decisão ocorreu após Riedel ter criticado a prisão de Bolsonaro

“O denominador comum da nossa saída foi a nota do Riedel que ele [emitiu da Ásia]. E isso é incompatível com aquilo que nós defendemos. Nós lutamos pela vida, pela redemocratização dos países”, disse Vander.

A ocupação da Câmara e do Senado Federal em Brasília por parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi mencionada como uma tentativa de desestabilizar a democracia, o que é totalmente contrário à ideia defendida pelo PT, segundo o parlamentar.

“Quando apoiamos naquele momento [a base do governo], o Riedel sempre foi um cara de centro-direita, muito democrático. Nós fomos por uma questão estratégica, até porque o próprio governo do presidente Lula é de centro-direita: tem o PP no governo, tem o PSD, o MDB. Ou seja, fizemos a opção de ir para o governo e decidimos, com a maioria do partido, sair agora e colocar esses cargos à disposição”, pontuou Vander.

Composição

Dois petistas estão compondo o governo estadual, a frente da Secretaria de Estado da Cidadania, está Viviane Luiza da Silva, que ocupa uma das pasta consideradas mais importantes, por ser responsável por oito subsecretarias. 

Em janeiro de 2023, Washington Willeman de Souza foi nomeado titular da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), órgão responsável por fomentar a agricultura familiar no estado.

Sobre a possível saída dos cargos, Vander tratou a situação com prudência, dizendo que, embora todos tenham livre arbítrio para tomar sua própria decisão, a orientação é que cada um cumpra sua parte comunicando sua saída.
 

