Riedel diz que troca na Casa Civil e Infraestrutura não está na agenda do governo no momento

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), afirmou que encara naturalmente a especulação sobre a troca de cargos entre os secretários da Casa Civil, Eduardo Rocha, e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, mas ressaltou que essa mudança não está na agenda do governo no momento.

Comentando a reportagem do Correio do Estado, Riedel disse que há pessoas interessadas na troca que estão trazendo essa discussão a público.

“Temos ajustes de equipe o tempo todo, e isso faz parte da administração. Encaro isso naturalmente, mas não está na agenda do governo no momento”, afirmou Riedel, que também classificou a possível troca como uma “especulação de jornal”.

Nesta segunda-feira, o Correio do Estado revelou nos bastidores que a cúpula do governo está considerando a possibilidade de Hélio Peluffo e Eduardo Rocha trocarem de cargos ainda neste ano. O motivo seria acomodar interesses de integrantes da cúpula do PSDB, partido do governador, além de prefeitos de Mato Grosso do Sul que têm enfrentado dificuldades de entendimento com a pasta comandada por Peluffo.

As mudanças poderiam ocorrer no segundo semestre, muito provavelmente após as eleições municipais. De qualquer forma, a alteração na secretaria conduzida por Hélio Peluffo demanda muito cuidado por parte da cúpula do governo. Em 2022, Peluffo renunciou aos dois anos restantes de seu mandato como prefeito de Ponta Porã para assumir a Seilog.

O entendimento é de que Peluffo ainda é importante para o grupo político de Eduardo Riedel e deve continuar no governo.

Por outro lado, Eduardo Rocha na Seilog é visto com bons olhos por muitos prefeitos. De bom trato, ele é a esperança para destravar parte dos mais de R$ 1 bilhão que o governador Eduardo Riedel anunciou há um mês para o setor de infraestrutura em evento.

