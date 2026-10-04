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Política

ELEIÇÕES 2026

Riedel mantém cautela e evita falar em vitória no primeiro turno

Para sua campanha, o candidato apostou no trabalho feito durante os últimos quatro anos em que esteve no comando do Estado

João Pedro Flores e Naiara Camargo

04/10/2026 - 11h10
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O candidato à reeleição no Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), votou, na manhã deste domingo (4), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Durante coletiva de imprensa, o governador se manteve cauteloso em relação a uma possível vitória no primeiro turno. 

"A gente vai saber hoje, depois de abrir as urnas. Tem pesquisa, tem informação, mas eu sou daqueles cautelosos e que aguardo sempre o resultado das urnas. A gente vai estar observando, vendo o que aconteceu e preparado para poder aceitar e respeitar o que a sociedade sul-mato-grossense definiu", disse Riedel.

Além de se manter cauteloso, Eduardo Riedel falou também sobre sua campanha e diz estar com sentimento de "dever cumprido" durante os últimos quatro anos em que esteve no cargo.

"Como eu falei, acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que o Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil é fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente".

Na visão do governador, a disputa presidencial está indefinida e há uma tensão em torno dessa indefinição. Porém, apesar disso, ele diz que tem  um sentimento positivo para ganhar as eleições com o Flávio Bolsonaro (PL).

Riedel disse que irá acompanhar as apurações em casa, reunido com amigos e familiares. O candidato estará acompanhado da senadora Tereza Cristina e os candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

Diferença entre 2022 e 2026

Eduardo Riedel ressaltou a diferença desta eleição para a de 2022, quando foi eleito governador do Estado. Ele lembrou que na última, não era visto como favorito e tinha poucas intenções de voto, era uma campanha de apresentação.

"No primeiro mandato, apesar também do número alto de candidatos naquele momento, eu não era o favorito. Eu saí com 3% na intenção de votos no início do processo eleitoral. Então, foi uma campanha de apresentação, de convencimento, polarizada também, naquele momento.

Desta vez, a campanha é diferente, pois os eleitores o conhecem não apenas como candidato, mas como governador, com serviços e resultados prestados, focando em mostrar o que foi feito e as direções futuras.

"Hoje, é uma campanha completamente diferente, porque as pessoas conhecem já o Riedel, não só como candidato, mas como governador. Então, é uma campanha onde a gente tem que mostrar o que foi feito e dar o rumo, o direcionamento daquilo que a gente pretende realizar", complementou Eduardo Riedel.

 

insatisfação

Ao votar, Reinaldo Azambuja faz duras críticas ao Judiciário

Caso os prognósticos das pesquisas se confirmem, Azambuja deixou claro que no Senado pretende votar o que ele chama de regramentos

04/10/2026 10h06

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Eduardo Azambuja votou na manhã deste domingo (4) acompanhado pela mulher, Fátima

Eduardo Azambuja votou na manhã deste domingo (4) acompanhado pela mulher, Fátima Paulo Ribas

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Apontado pelas pesquisas como um dos prováveis escolhidos pelos sul-mato-grossenses para uma das duas vagas ao Senado, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) mostrava-se confiante na vitória e fez duras críticas ao Judiciário no momento da votação, no Colégio Lúcia Martins Coelho, na região central de Campo Grande, na manhã deste domingo (4).

“Tá muito confuso, decisões monocráticas, decisões equivocadas, é ministro sob suspeição e isso vai passar com certeza pelo próximo senado, que eu não tenho dúvida vai ter coragem de a gente estabelecer realmente o regramento que diz na Constituição Brasileira”, afirmou.

De acordo com ele, os “poderes são harmônicos mas são independentes. Cada um tem independência para tratar do seu do seu, da sua responsabilidade com o Brasil. Executivo executa, Legislativo legisla e o judiciário só julga quando tem conflito. E eu espero que a gente possa reestabelecer o poder Judiciário, cumprindo o papel constitucional lá da Constituição de 1988”, falou, referindo-se às recentes polêmicas em Brasília.

E também não faltaram críticas à Justiça local. “Essas resoluções do Tribunal Eleitoral que extrapolam a lei, que proíbem você praticamente de fazer campanha. Você fica impedido de visitar uma empresa, de falar com colaboradores. Outro dia os juízes eleitorais queriam, proibir, aqui em Campo Grande, o direito de ter mais de uma bandeira por quadra. É uma coisa impossível isso”, reclamou.

“O Judiciário até nas eleições está interferindo muito na vida das pessoas e nós não podemos aceitar isso. O problema é que cada dia o Poder Judiciário inventa algo novo para querer conturbar as eleições de todo o Brasil, afirmou ao mesmo tempo em que defendeu uma reforma no Judiciário e também uma reforma política.

De acordo com ele, quando exerceu o cargo de deputado federal foi favorável ao fim da reeleição e agora, caso seja eleito, voltará a defender esta bandeira, embora tenha cumprido dois mandatos consecutivos como governador de Mato Grosso do Sul.

Além, de defender reformas, Azambuja fez questão de afirmar que a reativação da ferrovia Malha Oeste, que está completamente parada, e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai serão duas das principais bandeiras que pretender erguer na capital federal. O leilão para concessão de ambas está previsto para o próximo ano.

E, além de mostrar otimismo sobre a vitória nas urnas, Azambuja também disse estar confiante sobre o bom desempenho de Flávio Bolsonaro (PL). “Acho que nosso candidato, chega em primeiro lugar já no primeiro turno, Isso é importante pra quem vinha aí sempre com as pesquisas contrárias a ele, passou uma série de ataques durante a campanha toda, mas eu vejo que nessa reta final a população brasileira entende que ele é a pessoa que tem condições de agregar um novo projeto para o Brasil e voltar o Brasil a respirar como um país livre, democrático e independente”.

Para checar se suas expectativas vão se cumprir, Reinaldo Azambuja afirmou que vai acompanhar a apuração dos votos junto com o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição, e com o Capitão Contar (PL) candidato ao Senado.

ELEIÇÕES

Vander acredita no voto silencioso do eleitorado para chegar ao Senado

O candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul comentou que estas eleições têm o fator da interferência dos Estados Unidos

04/10/2026 09h50

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Vander Loubet (PT), candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul

Vander Loubet (PT), candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Na manhã deste domingo (4), após votar, o candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT),  comentou que mais do que mudar o eleitorado sul-mato-grossense, sua campanha conseguiu alcançar e convencer os eleitores locais que costumam ser mais ligados à direita.

À reportagem do Correio do Estado, Vander apresentou sua avaliação sobre a campanha eleitoral, as estratégias adotadas e as expectativas para estas eleições, além de comentar sobre essa não ser uma eleição comum, no que diz respeito a interferência norte-americana.

Vander ressalta que apesar da esquerda ter perdido o protagonismo nas últimas duas eleições no Estado, ele acredita que o eleitorado tem um voto silencioso e que isso pode aparecer nas urnas.

"Acho que tem um eleitorado muito silencioso. Sinto isso, um voto muito silencioso, as pessoas com dificuldade ou não querendo se manifestar pela pressão, principalmente em votar no Lula, ela se sente pressionada pelos seus patrões, seus chefes e acredito muito que também tem um voto silencioso dos servidores públicos. Agora é esperar para ver, acho que nós fizemos uma campanha que ganhou o coração e a mente das pessoas, a campanha que a gente vai sair muito maior do que as últimas eleições", comentou o candidato ao Senado.

Vander Loubet afirma que o PT compreendeu a sua estratégia de campanha, que era vincular o primeiro voto a Lula e Fábio, e também buscar o "segundo voto" de eleitores mais conservadores, de centro e centro-direita, e da classe política.

"Sinto que parte da classe política me abraçou muito em função disso e do pragmatismo também, que é a expectativa do Lula ganhar a eleição, deles terem um interlocutor que sabe que eu sou do PT, sabe que eu sou de esquerda, mas sabe que eu respeito quem pensa diferente e que vou abrir portas para os vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas e para os movimentos sociais.

Interferência dos EUA

Ao ser questionado pela reportagem do Correio do Estado sobre esta eleição não ser comum devido ao fator de interferência dos Estados Unidos na América Latina, Vander Loubet respondeu que esta foi uma preocupação do presidente Lula quando este o procurou para ser o candidato ao Senado. Além disso, o petista lembra que os EUA têm intervindo ou tentado intervir outros países, como na Argentina, Chile e Colômbia.

"Eles têm acompanhado e têm intervido nas eleições, ou tentado, tem jogado pesado na Argentina, no Chile, na Colômbia, e aqui não está sendo diferente. É que o Brasil não é um país qualquer. Mas eu acho que nessa eleição está em jogo exatamente o Estado Democrático de Direito e a nossa soberania, não tenho dúvida disso". 

O candidato também comentou que há um grande interesse estrangeiro nas reservas de terras raras do Brasil, buscando explorá-las. Ele reitera que o Brasil "não vai mais ser colônia americana".

"Principalmente naquilo que é mais sagrado para nós, que são as reservas de terras raras que nós temos e que eles estão interessadíssimo em meter a mão nisso aqui, eles explorarem isso como sempre tentaram e exploraram na América Latina todinha. Nós não vamos mais deixar, a gente não vai mais ser colônia americana, nós temos que ter vergonha na cara, nós temos a nossa soberania, a nossa luta, nós precisamos se apropriar disso e parte disso no modelo no modelo de gestão".

Por fim, ele defende um modelo de partilha, similar ao pré-sal, para as terras raras, onde parte dos lucros seja destinada a pagar a "dívida social" do Brasil, garantindo casa, saúde e educação de qualidade para os excluídos.

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