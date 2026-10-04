Riedel mantém cautela e evita falar em vitória no primeiro turno

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O candidato à reeleição no Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), votou, na manhã deste domingo (4), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Durante coletiva de imprensa, o governador se manteve cauteloso em relação a uma possível vitória no primeiro turno.

"A gente vai saber hoje, depois de abrir as urnas. Tem pesquisa, tem informação, mas eu sou daqueles cautelosos e que aguardo sempre o resultado das urnas. A gente vai estar observando, vendo o que aconteceu e preparado para poder aceitar e respeitar o que a sociedade sul-mato-grossense definiu", disse Riedel.

Além de se manter cauteloso, Eduardo Riedel falou também sobre sua campanha e diz estar com sentimento de "dever cumprido" durante os últimos quatro anos em que esteve no cargo.

"Como eu falei, acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que o Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil é fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente".

Na visão do governador, a disputa presidencial está indefinida e há uma tensão em torno dessa indefinição. Porém, apesar disso, ele diz que tem um sentimento positivo para ganhar as eleições com o Flávio Bolsonaro (PL).

Riedel disse que irá acompanhar as apurações em casa, reunido com amigos e familiares. O candidato estará acompanhado da senadora Tereza Cristina e os candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

Diferença entre 2022 e 2026

Eduardo Riedel ressaltou a diferença desta eleição para a de 2022, quando foi eleito governador do Estado. Ele lembrou que na última, não era visto como favorito e tinha poucas intenções de voto, era uma campanha de apresentação.

"No primeiro mandato, apesar também do número alto de candidatos naquele momento, eu não era o favorito. Eu saí com 3% na intenção de votos no início do processo eleitoral. Então, foi uma campanha de apresentação, de convencimento, polarizada também, naquele momento.

Desta vez, a campanha é diferente, pois os eleitores o conhecem não apenas como candidato, mas como governador, com serviços e resultados prestados, focando em mostrar o que foi feito e as direções futuras.

"Hoje, é uma campanha completamente diferente, porque as pessoas conhecem já o Riedel, não só como candidato, mas como governador. Então, é uma campanha onde a gente tem que mostrar o que foi feito e dar o rumo, o direcionamento daquilo que a gente pretende realizar", complementou Eduardo Riedel.