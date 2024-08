Sem disputa nas urnas, municípios de MS têm apenas um candidato concorrendo à prefeitura

Eleições EUA

Em um cenário contra Biden, os rivais aparecem empatados tecnicamente

Uma nova pesquisa divulgada neste domingo (18) pelo The Washington Post-ABC News-Ipsos revela uma leve vantagem para Kamala Harris sobre Donald Trump nas intenções de voto para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. A vice-presidente está quatro pontos percentuais à frente do ex-presidente, com 49% das intenções de voto contra 45% de Trump. A margem de erro é de 2,5%, conforme indicado pelo The Washington Post-ABC News-Ipsos.

No cenário entre o atual presidente Joe Biden e Donald Trump, a pesquisa aponta um empate técnico, com ambos candidatos recebendo 46% das intenções de voto. Em uma simulação que inclui um terceiro candidato, a diferença entre Kamala Harris e Trump é de três pontos percentuais. Com Robert F. Kennedy Jr. na disputa, Harris aparece com 47%, Trump com 44% e Kennedy Jr. com 5%. Comparativamente, no início de julho, com Biden como candidato democrata, a pesquisa mostrava Trump com 43%, Biden com 42% e Kennedy com 9%.

Outras pesquisas sugerem que a eleição será acirrada nos "swing states" — estados-chave sem uma predominância histórica de vitórias republicanas ou democratas, e que são decisivos na escolha presidencial.

Satisfação do Eleitorado

A satisfação do eleitorado com Kamala Harris parece ter aumentado. Em julho, quando Biden era o candidato, apenas 28% dos eleitores estavam satisfeitos com a escolha entre ele e Trump. Agora, com Harris como candidata, essa satisfação subiu para 44%. A maior mudança foi observada entre os democratas: enquanto 20% estavam satisfeitos com Biden, esse número saltou para 60% com a candidatura de Harris.

Campanha de Kamala

Neste domingo (18), Kamala Harris está em campanha na Pensilvânia, um estado crucial para as eleições de novembro. Em seguida, ela se dirigirá a Chicago para participar de uma convenção partidária com medidas de segurança rigorosas. A vice-presidente, de 59 anos, está percorrendo o estado indeciso de ônibus e espera atrair ao menos 50.000 apoiadores na terceira maior cidade dos EUA na próxima semana. A segurança será garantida por 2.500 policiais locais, conforme informou o Partido Democrata à AFP.

Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, pretendem demonstrar apoio à classe trabalhadora da Pensilvânia. Recentemente, ela apresentou um programa econômico que inclui créditos fiscais para famílias com recém-nascidos e assistência para compra de imóveis.

Reação de Trump

Donald Trump retornou à Pensilvânia no sábado (17), após ter sido alvo de um atentado durante um comício no estado em julho. Em relação a Kamala Harris, Trump a descreveu como "comunista" e a acusou de estar "louca". Desde a retirada de Joe Biden da disputa, a estratégia de Trump tem se concentrado em ataques pessoais contra Harris, que é quase 20 anos mais jovem e lidera nas pesquisas de intenção de voto.