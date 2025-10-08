Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

SEM ALTERAÇÕES

Simone Tebet nega boataria de que vai trocar MDB pelo PSB

A ministra garantiu ainda que manterá domicílio eleitoral e, caso seja candidata ao Senado, será por Mato Grosso do Sul

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/10/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, negou, ontem, ao Correio do Estado a boataria de que vai trocar o MDB pelo PSB para ser candidata ao Senado por São Paulo nas eleições gerais do próximo ano.

“Eu não vou para o PSB e nem pretendo trocar o meu domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo para concorrer a uma vaga ao Senado pelo estado vizinho. Caso eu saia candidata a senadora em 2026, será pelo MDB e do meu Estado”, afirmou.

Ela ainda refutou que há possíveis incertezas sobre o apoio do MDB a uma provável candidatura dela ao Senado em Mato Grosso do Sul, inclusive lembrou de matéria publicada pelo Correio do Estado no dia 31 de julho deste ano em que a executiva nacional do MDB deu sinal verde para a ministra sair candidata pelo Estado em 2026.

O aval veio após consulta feita pela reportagem à direção nacional da legenda sobre a possibilidade de a ex-senadora tentar retornar ao cargo em 2026 pelo partido, já que o ex-governador André Puccinelli, presidente de honra da legenda no Estado, declarou, no dia 4 de julho deste ano que, para ela ser candidata teria de deixar a sigla ou trocar Mato Grosso do Sul por São Paulo em razão da aproximação com o PT.

Em nota oficial enviada ao jornal, o MDB nacional disse que “nenhuma decisão foi tomada” sobre a questão, entretanto, completou que “se o tema chegar à executiva nacional, será deliberado de forma colegiada”. “De antemão, informamos que Simone Tebet tem todo o apoio para ser candidata em Mato Grosso do Sul se ela decidir por esse caminho”, destacou o partido.

Porém, ontem, a ministra já adiantou que, caso saia candidata a senadora pelo MDB no Estado, não terá problemas com André Puccinelli. A reportagem apurou com interlocutores do ex-governador que a repulsa dele é com o presidente Lula, pois, em um estado de maioria bolsonarista, qualquer aproximação com o petista pode tirar votos.

No entanto, quando Simone foi candidata à presidência da República em 2022, ela não pediu apoio aos deputados estaduais e federais que foram candidatos do MDB em Mato Grosso do Sul para não atrapalhar as campanhas deles, pois, muitos estavam fechados com o então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Portanto, se porventura a ministra for candidata ao Senado no Estado, é muito provável que ela faça a mesma coisa para que a relação dela com o presidente Lula possa tirar votos dos demais candidatos do MDB, incluindo André Puccinelli que tentará uma vaga na Assembleia Legislativa.

O Correio do Estado apurou que, em uma eventual candidatura de Simone Tebet a senadora pelo MDB em Mato Grosso do Sul, não pedirá votos para o presidente Lula quando estiver nos palanques de colegas do próprio partido ou de outras legendas ligados ao PL de Bolsonaro, como é o caso do governador Eduardo Riedel (PP), em respeito ao posicionamento deles.

Além disso, é bem provável que o MDB, mesmo apoiando um candidato em nível nacional, vá liberar as bancadas regionais, como aconteceu quando o ex-presidente da República, Michel Temer, foi candidato a vice na chapa da ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), e, em Mato Grosso do Sul, o partido teve liberdade de apoiar quem quisesse, com anuência da executiva nacional, em função da rivalidade dos emedebistas com os petistas no Estado.

AO ATAQUE

Em Brasília (DF), corre o boato de que o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, teria avançado para filiar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e despontaria como possível destino para outros integrantes do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que têm futuro incerto nas respectivas legendas, como Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, e Simone Tebet (MDB), do Planejamento e Orçamento.

A lista de nomes de peso que podem compor as fileiras da sigla inclui ainda o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a ex-deputada federal Manuela D’Ávila, hoje sem filiação após deixar o PCdoB. Comandada desde junho pelo prefeito do Recife, João Campos, a sigla tenta se encorpar para a eleição do ano que vem, e uma das principais reivindicações é a manutenção de Alckmin na chapa de Lula. 

Há também a prioridade de aumentar a bancada na Câmara dos Deputados e a ideia de lançar nomes estratégicos para o Senado nos locais em que houver chances reais de conquistar cadeiras.

O caso de filiação tido como mais avançado é o de Marina, interessada no Senado. Além de João Campos, quem pilota as conversas com a ministra é a deputada federal Tabata Amaral (SP), namorada do dirigente. 

A ministra, contudo, quer esgotar juridicamente uma briga interna na Rede Sustentabilidade, sigla na qual perdeu força, antes de bater o martelo sobre a migração. Caso se concretize, a filiação marcará um retorno de Marina ao PSB.

Em 2014, depois da morte de Eduardo Campos durante a campanha, a então candidata a vice encabeçou a chapa e disputou o Planalto, mas ficou em terceiro lugar. No ano seguinte, saiu do partido para fundar a Rede.

Ainda conforme os boatos, em São Paulo, Simone Tebet também é considerada uma opção para o Senado pelo partido, especialmente num cenário em que Marina se lance de novo à Câmara – o que é o ideal na visão partidária, que prioriza a eleição de deputados.

O domicílio eleitoral de Simone Tebet é Mato Grosso do Sul, mas a mudança para o maior estado do País, onde foi bem votada na eleição presidencial de 2022, é uma possibilidade aventada.

Como o MDB paulista, cuja principal figura é o prefeito paulistano Ricardo Nunes, está na oposição ao governo de Lula, Simone Tebet teria o caminho mais facilitado para concorrer ao cargo pelo estado se fosse para uma sigla alinhada ao Planalto. “Não diria que o MDB tem a porta fechada, mas ela não é de São Paulo.

Com todo o carinho que tenho por ela, não vejo a menor condição de ser candidata ao Senado aqui. Ela já tem uma história política no Mato Grosso do Sul e temos bons nomes”, disse o prefeito à imprensa nacional.

A chefe do Planejamento e Orçamento passou a ser incluída em pesquisas de São Paulo contratadas pelo governo de Lula. Ela tem como um dos principais defensores o advogado Marco Aurélio de Carvalho, líder do grupo Prerrogativas.

No segundo estado mais populoso do país, Minas Gerais, o partido se coloca como possível destino de quadros do PSD, que lá fez uma inflexão à direita ao encaminhar a filiação do vice-governador Mateus Simões, hoje no Novo. A tendência é de que ele se filie até o fim deste mês.

Com a provável reconfiguração, Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira poderiam mudar de sigla para continuar mais ligados a Lula. Ambos são cotados para disputar cargos majoritários no ano que vem, seja o governo ou uma cadeira no Senado.

Quem conversa com Pacheco, no entanto, avalia que o que ele quer mesmo é uma indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto Silveira diz apenas que fará o que Lula determinar.

Houve conversas nos últimos dias entre eles e dirigentes do PSB, mas ainda se prega cautela no partido ao falar sobre o caso mineiro. A leitura é de que é preciso esperar os movimentos de Gilberto Kassab, o cacique do PSD.

Caso ele, de fato, se afaste do lulismo em Minas, aí sim o PSB despontaria como opção natural para aqueles que quiserem continuar mais próximos ao presidente da República na campanha de 2026.

Também pesa contra uma decisão imediata a indefinição do cenário eleitoral no estado, com pouca clareza sobre o que Lula vai estabelecer. Do ponto de vista do PSB, a prioridade por lá é montar uma nominata robusta de deputados federais.

Quem também teria tido conversas com a direção do PSB foi a ex-deputada Manuela D’Ávila, que se desfiliou do PCdoB no ano passado. Vice na chapa presidencial de Fernando Haddad (PT) em 2018, ela é considerada uma forte candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul ou, na projeção de dirigentes, uma puxadora de votos para deputado federal.

A decisão de D’Ávila ainda depende de disputas internas no PSB gaúcho. Ela conta com o aval do ex-deputado Beto Albuquerque, mas outros setores preferem seguir mais alinhados ao governador Eduardo Leite (PSD).

Assine o Correio do Estado

Política

Com dois processos no Conselho de Ética, Pollon diz que punições "enfraquecem a democracia"

O parlamentar deve responder por dois processos instaurados pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por envolvimento em eventos no mês de agosto

07/10/2025 17h15

Compartilhar
Pollon defende atos como legítimos em nota

Pollon defende atos como legítimos em nota Divulgação

Continue Lendo...

Após a abertura de dois processos na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Pollon (PL) divulgou uma nota reafirmando a legalidade e a legitimidade constitucional de suas ações parlamentares. 

“Qualquer tentativa de penalidade não atinge apenas a minha pessoa, mas atinge diretamente as prerrogativas parlamentares e, por consequência, enfraquece o Parlamento e os pilares da nossa democracia representativa”, declarou Pollon. 

Segundo o parlamentar, os dois processos são atos distintos, de natureza política, e estão amparados pelas garantias previstas na Constituição Federal. 

Ele também afirmou que “confia no processo legal, na imparcialidade dos membros do Conselho de Ética e na solidez das instituições democráticas”, reforçando seguirá “firme na missão confiada pelo povo de Mato Grosso do Sul e do Brasil, em defesa da liberdade, da justiça e dos valores que sustentam a nação”. 

Procedimentos

O primeiro procedimento diz respeito a um discurso pró-anistia realizado no dia 3 de agosto, em Campo Grande. 

A fala, feita fora do ambiente institucional da Câmara, foi usada como base para a representação, juntamente com outros episódios envolvendo o deputado, como a participação no motim que ocupou o plenário da Câmara, no mesmo mês. 

Pollon alegou, na época, que, por se tratar de uma manifestação pacífica e fora do ambiente da Casa, seu discurso estaria protegido pela imunidade parlamentar. Em defesa, ainda argumenta que o ato foi político e legítimo, típico de atividade parlamentar.

A penalidade deliberada é a suspensão de mandato por trinta dias.

“Discursar é não apenas um direito, mas uma das funções essenciais do mandato, atividade indispensável à democracia e integralmente protegida pela Constituição, independente do conteúdo da fala”, afirmou. 

O segundo procedimento está relacionado à ocupação simbólica da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, durante um ato de obstrução política, deliberando a penalidade de suspensão do mandato por noventa dias. 

Pollon defende que a obstrução é um instrumento legítimo de debate, amplamente utilizado por diferentes partidos ao longo dos anos. 

“Não se trata de ofensa à ordem, mas do exercício do debate político, parte vital do funcionamento do Parlamento”, ressaltou. 

De acordo com o Conselho de Ética, as atitudes do parlamentar configuram “procedimento incompatível com o decoro parlamentar”. 

Além de Marcos Pollon, Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) também tiveram processos abertos. Eles são acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto.

O presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), informou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu juntar as representações da Mesa Diretora contra os três deputados, por isso serão analisadas em conjunto. Somente o procedimento contra Marcos Pollon por discurso feito em Campo Grande caminhará de forma separada.

Assine o Correio do Estado

Eleições 2026

União Brasil enfrenta cenário turbulento a 1 ano das eleições

Enquanto o presidente da sigla, Antônio Rueda, quer ficar na oposição ao governo Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre segura uma ala do partido dando sustentação ao presidente

07/10/2025 15h42

Compartilhar
Antonio Rueda, presidente do União Brasil

Antonio Rueda, presidente do União Brasil

Continue Lendo...

O União Brasil enfrenta, a um ano das eleições, o cenário mais turbulento entre os principais partidos de centro e centro-direita. Com três indicações em cargos de primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mais uma série de indicados em outros postos, o partido se prepara para um movimento de afastamento formal do Palácio do Planalto, mas sem uma coordenação central capaz de fechar esse consenso.

Enquanto o presidente da sigla, Antônio Rueda, trabalha para unificar a legenda com um discurso de distanciamento - quase de oposição - ao governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), segura uma ala do partido dando sustentação ao Planalto.

Esse movimento ganhou força nos últimos dias com a decisão do ministro do Turismo, Celso Sabino, de ficar no cargo, apesar da ordem dada por Rueda para deixar o ministério, como mostrou o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Antes de decidir ficar no cargo, Sabino e aliados vinham tentando emplacar a atual secretária-executiva da pasta, Ana Carla Machado Lopes, como sua sucessora. Diferentemente do ainda ministro do Turismo, ela não é filiada ao União Brasil. Poderia assumir a pasta sem desrespeitar a ordem dada pela legenda.

O União Brasil surgiu da fusão do Democratas (DEM) - ex-PFL e que historicamente fez oposição ao PT - com o PSL, pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. As duas siglas eram formadas por políticos essencialmente antipetistas. Alguns remodelaram o discurso para participar da base de apoio ao governo nos anos iniciais.

A proximidade das eleições, porém, exige distanciamento de parte dos quadros para dialogar com o eleitorado antipetista.

Antes de Sabino decidir ficar no ministério, fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que a indicação de Ana Carla para o Turismo seria uma forma de manter ao menos parte do apoio dos parlamentares da sigla. O quadro virou. Com apoio de 46 dos 59 integrantes da bancada da legenda, o ministro decidiu ficar no governo.

Ao lado de Lula, em Belém, na semana passada, Sabino mandou recados ao União Brasil e deu a entender que será voz governista dentro da legenda. O posicionamento pode não durar muito tempo, já que o partido analisa na quarta-feira, 8, se o expulsa ou não da legenda. Desejando o apoio de Lula na disputa por uma cadeira no Senado, o ainda ministro afirmou, na semana passada, que “nenhum partido vai afastá-lo do povo” e que o petista pode contar com ele “onde estiver para segurar a mão”.

O União Brasil tem 59 deputados e seis senadores, a maior bancada do Centrão. No Senado, conta com a força de Alcolumbre, que influencia outras siglas.

Fontes afirmam que não há espaço, por ora, para reaproximação com Lula, apesar da boa relação de alguns integrantes com o Planalto. Avaliam que esse momento “já passou”, sobretudo após a federação firmada com o Partido Progressista (PP) nos últimos meses.

União Brasil e PP formaram a União Progressista - federação que obriga atuação conjunta por quatro anos. A aliança se aproxima do bolsonarismo e deve apoiar um candidato da direita.

Além da proximidade com Bolsonaro, o União Brasil ainda tem um pré-candidato próprio ao Planalto. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, colocou-se na disputa presidencial. Integrantes avisaram que ele tem os próximos meses para mostrar viabilidade eleitoral. O indicativo é que a sigla não lançará um nome sem chance, como ocorreu em 2022 com a candidatura da senadora Soraya Thronicke, hoje no Podemos de Mato Grosso do Sul.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

2

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 2 dias

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

3

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco
Cidades

/ 18 horas

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6846, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6846, terça-feira (07/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT