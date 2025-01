Vereador faz alerta e planta 1.405 mudas de árvores, mesmo número de votos que o elegeu

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em seu terceiro mandato, o vereador Chicão Viana (PSB), 42, tomou uma iniciativa neste domingo, 12, que movimentou Corumbá, cidade situada no coração do Pantanal que não tem um plano de arborização para reduzir a intensidade do calor, que chega a 45 graus, e melhorar a qualidade de vida das pessoas e do ambiente.

Com a ajuda de voluntários, ele iniciou o plantio de 1.405 mudas de árvores – o mesmo número de votos que recebeu em outubro.

Com a campanha “Renascer Corumbá”, Chicão chamou a atenção da população para a queda do índice de árvores plantadas na cidade e a falta de cuidados dos órgãos ambientais com a saúde das espécies que ainda resistem – reflexos do abandono da cidade nos últimos anos.

Segundo dados, o número de supressão mensal de árvores, solicitada pelos próprios moradores, é duas vezes mais a quantidade de plantios realizados pela prefeitura.

“É preciso uma política ambiental agressiva para reverter esse déficit, que impacta no clima”, cobrou o presidente do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Ângelo Rabelo, que participou da abertura do ato liderado pelo vereador, na manhã de ontem, 12.

“A arborização influencia a temperatura em até 10 graus numa cidade, mas hoje uma sombra vale ouro em Corumbá. Aqui uma árvore tem que ser tratada como monumento, contudo, temos um passivo preocupante.”

Educação ambiental

Chicão aliou a campanha por uma cidade mais verde ao propósito de agradecer os votos por mais um mandato, recebendo apoio da prefeitura e de alguns parceiros fortes, como a mineradora LHG Mining Corumbá, que doou 200 mudas de espécies nativas.

“Uni minha gratidão a reeleição ao desejo da população por uma cidade mais arborizada, cuja iniciativa deve envolver a todos num grande movimento de conscientização ambiental”, propôs.

O plantio teve início na rua Joaquim Venceslau de Barros, uma via que margeia a antiga ferrovia que demanda à fronteira com a Bolívia, com a presença da vice-prefeita Bia Cavassa, moradores da região e outros voluntários, dentre os quais a presidente da Fundação de Meio Ambiente, Cristina de Arruda Ferreira Fleming.

Ela garantiu que a cidade terá um plano de recuperação arbórea, com replantio, permanente manutenção e ações de educação ambiental.