Vice Camilla Nascimento é preparada para concorrer à prefeitura em 2028

SOB NOVA DIREÇÃO

O prefeito de Itaquiraí integra chapa de consenso formada para comandar a associação pelos próximos dois anos

Hoje, os 79 prefeitos sul-mato-grossenses vão às urnas para eleger os novos integrantes das diretorias executiva e auxiliar e do conselho fiscal para o biênio 2025-2026 da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Com o registro apenas da chapa “Municipalismo Ativo”, que reúne gestores públicos de diversas regiões do Estado, o prefeito de Itaquiraí, Thalles Henrique Tomazelli (PSDB), deverá ser o novo presidente da Assomasul. Ele terá a missão de comandar a associação nos próximos dois anos, em substituição ao ex-prefeito de Nioaque Valdir Júnior (PSDB).

“Até o fim da tarde de hoje [ontem], pelo menos 90% dos prefeitos do Estado já tinham confirmado presença amanhã [hoje] na sede da Assomasul, em Campo Grande, para votar. Após a votação, que está prevista para ser encerrada às 17h, será realizada a cerimônia de posse”, ressaltou Thalles Tomazelli ao Correio do Estado.

PRIMEIRO DESAFIO

Em entrevista exclusiva concedida à reportagem, Tomazelli disse que seu primeiro desafio à frente da Assomasul será acolher os prefeitos de primeiro mandato para explicar os trâmites de início de gestão e contribuir com aqueles que estão tendo problemas financeiros.

“Nossa intenção, tanto minha quanto dos demais integrantes da nova diretoria da Assomasul, é de ajudar esses novos prefeitos a solucionarem o mais rápido possível essas demandas, para que possam começar, de fato, a administrar as cidades pelas quais foram eleitos”, argumentou.

Thalles Tomazelli entende que, quanto mais os novos prefeitos protelarem para buscar uma solução para a questão financeira dos seus municípios, mais os munícipes vão sofrer.

“A Assomasul tem muita experiência a somar para que os prefeitos avancem nesse ponto e não apresentem retrocesso”, assegurou.

FPM

Após solucionada essa questão, o novo presidente da Assomasul pretende pautar com os demais prefeitos a discussão sobre a queda de receita com a redução do repasse via Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

“Uma bandeira da Confederação Nacional de Municípios [CNM] é que o FPM tenha um aumento de 1% no porcentual repassado atualmente para as prefeituras de todo o Brasil. Seria uma espécie de bônus”, pontuou.

O prefeito de Itaquiraí deseja também que os municípios tenham mais agilidade na utilização do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge), que marca uma nova era na prestação de contas das prefeituras de MS no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Lançado no fim do ano passado, 95% dos municípios já conseguiram completar com sucesso a primeira etapa do processo.

Esse envio possibilita à Corte de Contas o acompanhamento detalhado da previsão dos projetos e dos programas municipais, incluindo a alocação de recursos para áreas prioritárias, como a primeira infância.

MUNICIPALISMO

“Já tivemos uma reunião para melhorar o diálogo com o TCE-MS, para fazer com que os servidores públicos dos municípios compreendam melhor a ferramenta e-Sfinge. Nos próximos dias, devemos pilotar com a Corte de Contas para tratar desse assunto”, revelou.

Thalles Tomazelli ainda disse ao Correio do Estado que a política municipalista, criada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e que teve continuação com o atual governador Eduardo Riedel (PSDB), é um benefício para as 79 prefeituras e que a nova diretoria vai trabalhar para que avance.

“Essa política municipalista precisa ser inovada e modernizada pelo governo estadual para ser apresentada aos municípios. Já estamos aguardando o MS Ativo 2025 para que os novos prefeitos possam ser orientados na elaboração de projetos de obras públicas sem perda de tempo”, ressaltou.

SAIBA

Confira abaixo a composição da chapa única

Diretoria Executiva: presidente – Thalles Tomazelli (Itaquiraí); 1ª vice-presidente – Maria Rovari (Bodoquena); 2ª vice-presidente – Maria Lurdes (Caarapó); secretário-geral – Henrique Wancura (Terenos); 2º secretário – Rodrigo Sacuno (Naviraí); 3ª secretária – Márcia do Amaral Schio (Brasilândia); tesoureiro-geral – José Natan de Paula Dias (Aparecida do Taboado); e 2º tesoureiro – Henrique Ezoe (Rio Negro).

Diretoria Auxiliar: diretor cultural – Gabriel de Oliveira (Corumbá); diretor social e esportivo – Agnaldo Marcelo Oliveira (Antônio João); diretor de Relações Públicas – Josmail Rodrigues (Bonito); diretor de Patrimônio – Cleber Dias da Silva (Vicentina); diretor da área da Saúde – Leandro Fedossi (Nova Andradina); e diretor para assuntos municipalistas – Germino da Roz (Batayporã).

Conselho Fiscal – titulares: Jaime Soares Ferreira (Selvíria); Niagara Kraievski (Coronel Sapucaia); e Cláudio da Silva (Jaraguari).

Conselho Fiscal – suplentes: José Paleari (Nova Alvorada do Sul); Rodrigo de Freitas (Cassilândia) e Nair Branti (Douradina).

