Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil na segunda-feira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Walter Carneiro Júnior será o novo chefe da Casa Civil a partir da próxima segunda-feira (27). A decisão foi anunciada durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (23), na sede da Governadoria, em Campo Grande. O atual secretário, Eduardo Rocha, deixa o cargo para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.

Em nome de Riedel, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha) destacou que a saída de Eduardo Rocha foi uma decisão pessoal, diante da natureza da Casa Civil, considerada uma pasta de articulação e intensa atuação política, uma vez que a escolha de Rocha é disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Do ponto de vista administrativo, Barbosinha destacou que o governo de Mato Grosso do Sul fez opção por não aumentar tributos, não reduzir investimentos e não deixar que as dificuldades provocadas pelo gás e pela flutuação de safra prejudiquem o andamento dos investimentos do Estado. Ele destacou que o impacto nas receitas é estimado em R$ 1,5 bilhão, mas o governo pretende manter o ritmo das obras e entregas.

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse.

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar". Sobre a senadora Simone Tebet, sua esposa, que segue no mesmo partido, afirmou que a decisão sobre eventual candidatura será tomada apenas em março. "Ela vai decidir se disputa aqui, em São Paulo, outro cargo ou se vai ficar no governo", completou.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil / Foto: Marcelo Victor

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

Transição

Eduardo Rocha permanece no cargo até segunda-feira (27), quando Walter Carneiro será oficialmente nomeado. Durante o encontro, o governo agradeceu a Rocha "por todo o trabalho realizado ao longo desse período", destacando sua trajetória "desde o tempo de deputado estadual até a chefia da Casa Civil" e classificando como "extraordinário o trabalho desenvolvido".

Assine o Correio do Estado