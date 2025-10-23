Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Mudança

Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil na segunda-feira

Eduardo Rocha deixa cargo para se concentrar em sua campanha por uma vaga na Assembleia Legislativa

Alison Silva e Tamires Santana

Alison Silva e Tamires Santana

23/10/2025 - 11h45
Walter Carneiro Júnior será o novo chefe da Casa Civil a partir da próxima segunda-feira (27). A decisão foi anunciada durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (23), na sede da Governadoria, em Campo Grande. O atual secretário, Eduardo Rocha, deixa o cargo para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.

Em nome de Riedel, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha) destacou que a saída de Eduardo Rocha foi uma decisão pessoal, diante da natureza da Casa Civil, considerada uma pasta de articulação e intensa atuação política, uma vez que a escolha de Rocha é disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Do ponto de vista administrativo, Barbosinha destacou que o governo de Mato Grosso do Sul fez opção por não aumentar tributos, não reduzir investimentos e não deixar que as dificuldades provocadas pelo gás e pela flutuação de safra prejudiquem o andamento dos investimentos do Estado.  Ele destacou que o impacto nas receitas é estimado em R$ 1,5 bilhão, mas o governo pretende manter o ritmo das obras e entregas.

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse. 

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar". Sobre a senadora Simone Tebet, sua esposa, que segue no mesmo partido, afirmou que a decisão sobre eventual candidatura será tomada apenas em março. "Ela vai decidir se disputa aqui, em São Paulo, outro cargo ou se vai ficar no governo", completou.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil / Foto: Marcelo Victor 

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

Transição

Eduardo Rocha permanece no cargo até segunda-feira (27), quando Walter Carneiro será oficialmente nomeado. Durante o encontro, o governo agradeceu a Rocha "por todo o trabalho realizado ao longo desse período", destacando sua trajetória "desde o tempo de deputado estadual até a chefia da Casa Civil" e classificando como "extraordinário o trabalho desenvolvido".

De volta ao ninho

Ciro Gomes retorna ao PSDB em evento em Fortaleza e fala em 'libertação' do Estado do Ceará

Cerimônia contou com a presença do ex-senador Tasso Jereissati, ex-presidente nacional da sigla

22/10/2025 22h00

Ciro Gomes

Ciro Gomes Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes assinou nesta quarta-feira, 22, sua ficha de filiação ao PSDB. A cerimônia ocorreu no hotel Mareiro em Fortaleza (CE) e contou com a presença do ex-senador Tasso Jereissati, ex-presidente nacional da sigla e apontado como decisivo para o retorno de Ciro ao partido.

Além de lideranças tucanas, o evento reuniu representantes de outras legendas da oposição cearense, como o deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL, e o ex-deputado Capitão Wagner (União), um ex-adversário político. O Estado é atualmente governado por Elmano de Freitas (PT).

Ao discursar, Ciro agradeceu o convite de Jereissati para que ele "recomeçasse sua vida pública" no PSDB e se referiu ao ex-senador como, "o maior estadista cearense". Também afirmou que a "traição e a ingratidão corroeram as possibilidades" de que ele continuasse no PDT.

Abordando críticas recebidas por sua aproximação com integrantes do PL, ele aproveitou para alfinetar o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Quando o Lula se elege, ele chama o José Alencar, do PL. Quando ele resolveu lançar a Dilma, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer. Quando mais recentemente ele quis se eleger, quem ele chamou? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB e agora socialista (filiado ao PSB), porque para eles pode tudo", ironizou.

Dirigindo-se diretamente a André Fernandes, ele afirmou que os dois têm "algumas desavenças que serão resolvidas fraternalmente" e exaltou diferenças entre aliados políticos. "Podem trazer as diferenças. Aqui não tem ladrão, e lá?", disse, ainda em referência ao PT.

Durante o evento, lideranças do partido abordaram a expectativa de que o nome do novo filiado seja capaz de unificar a oposição contra Elmano de Freitas nas eleições de 2026. Ciro não confirmou que será candidato ao governo, mas declarou que "o tempo da libertação se aproxima" no Estado e que "morre pelo Brasil", mas "mata pelo Ceará".

Ele destacou o avanço de facções criminosas no Estado e afirmou que é preciso construir "o que queremos para o futuro do Ceará". A nível nacional, criticou a possibilidade de reeleição de Lula, falando em "lulismo eterno que quer se perpetuar no poder", e disse que o Brasil precisa encontrar "um grande caminho de reconciliação ao redor de um projeto de nação".

Já Tasso Jereissati falou sobre o papel que o ex-governador terá dentro do partido. "O Ciro tem duas missões neste momento importantíssimas e históricas: vai ajudar a reconstruir um partido que mais do que nunca é necessário ao Brasil, um partido de centro", disse. A segunda tarefa, segundo o ex-senador, será "reconstruir o orgulho de ser cearense".

Jereissati também anunciou que Ciro assumirá a presidência estadual do PSDB, enquanto o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, comandará o diretório municipal.
 

Discussão

Boulos anuncia que discutirá regulamentação com trabalhadores de apps no Planalto

Três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos, destacou ministro

22/10/2025 21h00

Ministro Guilherme Boulos

Ministro Guilherme Boulos Reprodução / Instagram

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou, como uma das primeiras medidas à frente da pasta, a criação de um grupo, em parceria com o Ministério do Trabalho, para discutir com trabalhadores de aplicativos a regulamentação das plataformas. A declaração do novo ministro foi feita em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, 22.

"Recebi como demanda deles (trabalhadores de aplicativo) e vou dialogar e criar um grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Ministério do Trabalho porque o ministro Marinho já tem feito isso lá, que é sobre a transparência do algoritmo. Hoje esses trabalhadores são dirigidos por algoritmos, mas não tem nenhuma transparência de como isso funciona e é essencial que isso seja feito", declarou Boulos.

Segundo o ministro, são três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos: a remuneração mínima, a instituição de um grau de seguro e vínculo previdenciário e a transparência dos algoritmos utilizados pelas plataformas. Boulos admitiu que a esquerda erra ao dialogar com grupo, querendo empurrar uma "visão de legislação trabalhista" sem escutar as demandas deles.

"É plenamente possível dialogar com esses trabalhadores a partir da realidade deles e a partir de pontos concretos da sua pauta. Muitas vezes, o erro que nós, do campo progressista, cometemos foi querer colocar a nossa visão de legislação trabalhista para esses trabalhadores sem escutá-los. Acho que é isso que precisamos ajustar no discurso e na prática", declarou.

Segundo Boulos, as regulamentações podem ser aprovadas no Congresso ainda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a depender da atuação dos movimentos sociais A principal função da Secretaria-Geral é justamente fazer o meio-campo entre o Planalto e os setores da sociedade.

Boulos voltou a dizer que Lula o convidou para a Esplanada para colocar "o governo na rua" e declarou que os movimentos sociais são importantes para o embate contra o Congresso, destacando as mobilizações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, realizados no mês passado em todas as 27 capitais do País.

"Ali estava com força a pauta pelo fim da escala 6x1, para zerar o Imposto de Renda de 90% da população que foi a proposta do governo Lula de taxar os super-ricos. Esse debate começou a esquentar na rua e vai esquentar ainda mais no ano que vem", disse Boulos.

Na entrevista para a GloboNews, Boulos disse que tem a perspectiva de permanecer no governo até o final do mandato, mas não cravou que não será candidato em 2026. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o PSOL conta com o nome dele em eventual disputa para o Senado por São Paulo.

"Eu entrar no governo agora em outubro para sair agora em abril, que é o prazo para desincompatibilizar para ser candidato, que trabalho você consegue fazer com começo, meio e fim? O presidente me deu a missão de rodar todos os Estados do País, conversar com o povo, escutar as pessoas", disse Boulos.
 

