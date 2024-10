Wanderleia Caravina é eleita prefeita de Bataguassu com 75,81% dos votos válidos.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com 100% das urnas apuradas, a candidata do PSDB, Wanderleia Caravina, foi eleita no primeiro turno para a prefeitura do município de Bataguassu, obtendo 75,81% dos votos (11.025). Com o apoio do esposo, Pedro Caravina, ex-prefeito, deputado estadual e ex-secretário de governo, ela venceu tranquilamente seu concorrente, Baiano da Madeireira (PT), que recebeu 21,62% dos votos (3.144).

Eleita, uma nova prefeita da cidade há 57 anos, possui ensino superior incompleto e declarou um patrimônio de R$ 120 mil nas eleições.

A cidade de Bataguassu, faz divisa com o Estado de São Paulo e, conforme dados do Censo de 2022 do IBGE, possui uma população de 23.031 habitantes.

Confira o resultado

Wanderleia Caravina (PSDB)- 75,81% dos votos [11.025]

Baiano da Madeireira (PT)- 21,62% dos votos [3144]

Rui Spínola Barbosa (DC)- 2,76 dos votos [373]





Assine o Correio do Estado