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EDITAL DE CONVOCACAO AGE-A REALIZAR 21/11/23

ALCOOLVALE S/A - ALCOOL E ACUCAR

15.444.904/0001-83

Milton Mori

11/11/2023 - 00h01
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ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADM. REAL.18/09

AGUAS GUARIROBA S.A.

04.089.570/0001-50

15/10/2026 00h01

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AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 028/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL/S

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14/10/2026 16h10

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