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AVISO DE CONVOCACAO PARA CONTINUIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS
37.226.651/0001-04
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ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADM. REAL.18/09
AGUAS GUARIROBA S.A.
04.089.570/0001-50
15/10/2026 00h01
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AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 028/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL/S
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14/10/2026 16h10
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