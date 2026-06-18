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AVISO LICITACAO PE 008/2026

NOVO HORIZONTE DO SUL

37.226.644/0001-02

Vivianny Arzamendia

Vivianny Arzamendia

18/06/2026 - 16h23
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ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADM. REAL.18/09

AGUAS GUARIROBA S.A.

04.089.570/0001-50

15/10/2026 00h01

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AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 028/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL/S

.

14/10/2026 16h10

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