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Um estudante de 20 anos, na Bélgica, morreu neste ano depois de comer uma macarronada que ficou cinco dias fora da geladeira. A família conta que o jovem costumava prepara os alimentos no domingo e separava em potes, para ganhar tempo durante a semana.

Os exames feitos depois mostraram que o macarrão estava contaminado com uma bactéria que fez o fígado dele parar de funcionar. Ela é conhecida por causar a “síndrome do arroz frito”, que é um envenenamento causado por deixar arroz em temperatura ambiente por muitas horas.

O Bem Estar no É de Casa deste sábado (28) mostrou algumas dicas para guardar os alimentos de forma correta e recebeu a microbiologista Dirce Kabuki e a nutricionista Camila Freitas.

Existem duas maneiras da comida fora da geladeira causar problemas. Uma delas é a intoxicação – os sintomas aparecem entre 30 minutos a 8 horas, e a outra é a infecção bacteriana, com sintomas aparecendo entre 6 horas e 4 dias.

Segundo o Ministério da Saúde, foram diagnosticados 503 surtos de doenças transmitidas por alimentos em 2018. Foram quase 7 mil internações.

Quando que a diarreia aparece?

Depois de comer um alimento estragado, quanto tempo depois dá o “piriri”? E em quanto tempo tem que melhorar? Os consultores do Bem Estar, doutora Ana Escobar e o doutor Fábio Atui respondem essas perguntas.

A principal causa da diarreia podem ser vírus, bactérias ou toxinas.

As causadas por vírus são aquelas que os médicos dizem que é virose. São mais comuns no inverno, porque as pessoas passam mais tempo em lugares fechados, com muita gente, e os vírus se espalham mais rápido.

Já no calor, são mais comuns as diarreias provocadas por bactérias presentes na comida. Elas entram no tubo digestório e no intestino produzem o seu mecanismo de ação. Ela invade a mucosa e produz a toxina. Isso tudo resulta na diarreia.

A bactéria também pode produzir a toxina no alimento mesmo, antes de serem ingeridos. A toxina faz com que haja um desequilíbrio no intestino e aí a pessoa começa a eliminar água e sais minerais.

Cuidados

É preciso ter muita atenção com a perda de líquidos e sais minerais durante a diarreia. É perigoso ficar desidratado, principalmente as crianças e os idosos.

Reponha a água e os eletrólitos com água, suco, água de coco e isotônicos, mas o que comer? Os consultores do Bem Estar dizem que é preciso fazer uma dieta mais leve, mais fácil de ser digerida e que exija menos do intestino machucado.

Quanto tempo dura?

Todas as diarreias, em geral, duram em média de 7 a 14 dias. Até 14 dias é considerada diarreia aguda, acima desse tempo é preciso ligar o sinal de alerta e deve ser investigado, porque pode ser uma intolerância alimentar ou doenças inflamatórias intestinais.

Uma dica importante é não recongelar a comida. Se ela sobrou e foi guardada corretamente dá para fazer uma nova receita, sem desperdiçar nada. Clique aqui e aprenda a fazer um mexidão.

Mofo nos alimentos

E quando forma o mofo na fruta, você tira um pedaço e come mesmo assim? É melhor não. Os fungos estão no ar, na terra e nos alimentos. Quando eles aparecem, já estão em todo alimento, tanto na superfície como internamente.

Congelando alimentos

Um jeito do alimento durar mais é congelando. Para os legumes, uma técnica muito eficiente é a do branqueamento.



Coloque os legumes na água fervendo por alguns minutos, depois jogue na água fria, seque e congele. Coloque os legumes separados numa bandeja no freezer. Após congelados, coloque num pote ou em um saquinho de plástico próprio para alimentos, deste jeito vai ocupar menos espaço no freezer.