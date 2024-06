Confira as novidades semanais de veículos pesados desta semana

Furgão mutante

Para apresentar toda a versatilidade do Kangoo 1.6 SCe Flex, relançado recentemente no mercado brasileiro, a Renault, em parceria com transformadores homologados pelo “Agrément Renault”, revelou quatro conceitos do modelo preparados para diferentes atividades profissionais, como baú refrigerado, para transporte de animais de estimação, oficina móvel e ambulância. Os veículos representam a flexibilidade e as várias possibilidades de transformação do Kangoo 1.6 SCe Flex, furgão compacto com a exclusiva porta lateral deslizante e a maior potência do segmento. Os desenvolvimentos dos conceitos foram feitos por dois transformadores homologados: a Flash (refrigerado, oficina móvel e ambulância) e a Revo (transporte de animais domésticos). O Kangoo carrega até 750 quilos, em um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade. Com motor 1.6 SCe Flex fabricado no Brasil pela Horse, o Kangoo tem 1,86 metro de comprimento, 1,44 metro de largura e 1,22 metro de altura no compartimento de carga, com portas assimétricas atrás que se abrem em até 180 graus com sistema de trava a 90 graus para evitar o fechamento de forma involuntária.

Leves na rede

A Hyundai Motor Brasil inicia as vendas do caminhão leve HR na linha 2025. O modelo para a ser oferecido agora na rede unificada de concessionárias Hyundai, incluindo o suporte para serviços de pós-vendas e peças. O preço sugerido é de R$ 179.990. “O caminhão HR é a primeira demonstração da nossa expansão de portfólio a ser oferecido por todas as concessionárias Hyundai no Brasil. Essa expansão incluirá veículos comerciais, como o HR, e também importados, como o SUV Palisade”, adianta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil. Produzido sob licença em Anápolis (GO) pela Caoa Montadora, o novo HR acrescenta freio de estacionamento elétrico, seleção de tração 2WD e 4WD, DRL, ESC e adequação aos níveis de emissões determinados pelo Proconve L7. Primeiro veículo comercial da Hyundai a ser produzido no Brasil, em 2007, o HR ultrapassou recentemente a marca de 100 mil unidades fabricadas. Com capacidade de carga útil de 1.800 quilos, o modelo é equipado com motor 2.5 turbodiesel de 130 cavalos de potência e 26 kgfm de torque, associado ao câmbio manual de 6 marchas.

Para o sul do Mercosul

A Volare fez sua primeira venda para a ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), o órgão que gerencia o sistema de educação pública do Uruguai. São três unidades do Fly 10, por meio da concessionária Marcobus, que foram entregues em maio para utilização no transporte das províncias daquele país. Os três Fly 10 da ANEP têm 10,14 metros de comprimento e capacidade para 31 passageiros em poltronas semileito com tomadas USB. Os veículos são equipados com sistema de ar-condicionado Spheros CC205t, preparação para instalação de monitor na parede de separação, alto-falantes individuais no porta-pacotes, iluminação em led no salão, itinerário eletrônico e cortinas nas janelas.

No sul de São Paulo

A empresa Viação Estevam Transporte e Turismo Ltda está ampliando sua frota com mais 11 ônibus da marca Caio, do modelo Apache Vip, urbano mais vendido do Brasil. Os veículos serão usados no transporte coletivo dos municípios paulistas de Pilar do Sul, Itapetininga e Porangaba. Todos os ônibus foram encarroçados sobre chassis da Volkswagen, com tecnologia Euro 6, adotada no país para a redução de emissão de poluentes. Eles são equipados com elevadores, assentos para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. Foram adquiridas cinco unidades com 11,28 metros comprimento, chassi 15-210 – OD e capacidade para 73 pessoas, quatro com carrocerias com chassis 17-230 OD, com 12,74 metros de comprimento e lotação total para 84 pessoas e dois na versão escolar, com chassis 15-210 OD, com 11,31 metros de comprimento e lotação total para 70 pessoas.