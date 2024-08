14 anos depois, dono de bar foragido é preso por matar PM no interior

Cidades

Última camada do asfalto está sendo aplicada nesta sexta-feira (30), e expectativa é de que obra seja entregue neste fim de semana

A expectativa é de que o trecho entre os quilômetros 500 e 501 da BR-163, em Jaraguari, seja liberado ainda neste sábado (31). A rodovia está sendo recuperada após os danos causados pelo rompimento da barragem do Nasa Park, ocorrido no dia 20 de agosto.

Desde então, o trecho está parcialmente fechado para que seja feita a reconstrução da faixa, que cedeu com a força da água.

Inicialmente, a CCR MSVia, empresa que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul, havia apresentado um prazo de 15 dias para a conclusão das obras. No entanto, o trabalho pode ser entregue em 11 dias.

Ao Correio do Estado, o gerente de engenharia da concessionária, Marcus Vinícius Pereira, informou que a meta é liberar no sábado, mas, caso não seja possível, é certeza que no domingo o trabalho estará concluído.

Nesta sexta-feira (30), já está sendo feita a pavimentação, que é o processo de aplicar a camada asfáltica. A última etapa deve ser finalizada hoje, e ficará faltando a parte de sinalização viária.

"Ontem trabalhamos até 4h da manhã, hoje a gente deve entrar noite a dentro para conseguir liberar o mais rápido possível a pista para o tráfego", disse o engenheiro.

Apesar de estar com as obras adiantadas, Marcus mencionou que alguns imprevistos atrapalharam a evolução do trabalho, como por exemplo a falta de material, como as pedras, que eram adquiridas de terceiros.

"Tivemos problema com o fornecimento de material, chuva no final de semana passado, mas ainda com todos os percalços a gente conseguiu manter o planejamento", acrescentou Marcus.

Restauração

Marcelo Victor/Correio do Estado

Para recuperar o trecho, Marcus Vinícius explica que foi necessário refazer a rodovia. Foram utilizadas mais de 17 mil toneladas de pedra para "subir" o aterro, e após esse processo de nivelamento foi feita a camada asfáltica.

"Ainda temos a fase posterior à liberação da pista, que será toda a recomposição do entorno da rodovia. Os taludes, as canaletas, a drenagem, toda a parte de grama, segurança viária...", mencionou.

Cerca de 80 pessoas trabalham no local, com auxílio de 50 maquinários.

Relembre

Na manhã do dia 20 de agosto, uma barragem privada, localizada em Jaraguari, dentro do loteamento Nasa Park, rompeu, causando estragos ainda inestimáveis.

A rodovia federal mais importante do Estado, que fica a cerca de 8 km de onde a barragem rompeu, foi rapidamente alcançada pela água e passou quatro horas interditada.

