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A Bolsa de Valores de Valores de São Paulo (Bovespa) amplia a queda nesta sexta-feira (6), com o anúncio da escolha de Aldemir Bendine, presidente do Banco do Brasil, no comando da Petrobras. Também hoje, a estatal deve escolher seus novos diretores.

Às 16h16, o Ibovespa, principal índice de ações do mercado, mostrava desvalorização de 1,51%, aos 48.490 pontos. Por volta do mesmo horário, as ações preferenciais perdiam 7,86%, e as ordinárias, 7,35%. Veja a cotação.

Para o economista Jason Vieiria, a escolha de Bendine foi rápida e surpreendeu investidores de forma negativa. "[O nome de Bendine] não era o que o mercado esperava, nem estava entre os mais cotados para assumir a presidência da estatal. Foi uma forma de 'tapar o buraco'", diz.

Para o presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, Bendine é visto como uma continuidade, não como ruptura. “Acho que o governo, mais uma vez, não conseguiu convencer ninguém do mercado para substituir a Graça [Foster]. Escolheram um presidente do Banco do Brasil, que já trabalha com a Dilma, que já é da confiança dela".

Na visão de Pires, com a escolha, a presidente vai continuar mandando na empresa. "[Bendine] não vai se opor a nenhuma determinação da Dilma. Isso vai desanimar o mercado”, avalia. O mercado, no fundo, preferia a Graça na estatal, diz o especialista.

A falta de experiência de Bendine na área de petróleo e gás não chega a incomodar, segundo Pires. “Isso pesa, mas é o que pesa menos. O mercado esperava um nome para mudar, ter autonomia. Mudar no sentido de refundar a empresa, de ter atitudes de como vencer ativos quando houvesse prejuízo, por exemplo. Isso frustra muito, mais do que a falta de experiência”.

Pregão anterior

Na véspera, a Bovespa fechou em leve baixa, enquanto agentes financeiros seguiam na expectativa do anúncio do novo comando da Petrobras, após renúncia da presidente e cinco diretores. O Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista, caiu 0,14%, aos 49.233 pontos.