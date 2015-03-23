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A Polícia Civil de Nova Andradina (MS) investiga o roubo de um bitrem, ocorrido no domingo (22), na MS-276, próximo ao córrego do Baile, saída para Ivinhema. O motorista de 35 anos disse à polícia que os criminosos levaram um Volvo/FH 440, com placas ASQ-5204, atrelada a um bi trem com placas ASU-9312 e ASU-9315.

Segundo a vítima, ela carregou o veículo com soja no sábado (21), em Maracaju. Ao chegar em Nova Andradina, o motorista parou para encher os pneus, quando foi abordado pelos assaltantes que chegaram um WV/Santana.

Do carro desceram dois indivíduos e com armas de fogo, anunciaram o assalto, mandaram o motorista ficar quieto e não reagir.

O motorista teve que manobrar o veículo e retornar sentido a Ivinhema, logo em seguida foi colocado no banco traseiro do Santana, coberto por uma toalha. Os bandidos se separaram, sendo que um assumiu a direção do caminhão, enquanto o outro conduziu o Santana, onde estava a vítima, e circulou por cerca de 3h até chegar a um sítio.

Ao anoitecer, o bandido pegou o veículo onde estava a vítima e deixou perto de uma mata na região de Primavera, distrito de Rosana (SP), a 75 km de Nova Andradina. O motorista relatou que recebeu comida, água e que não foi agredido. O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira (23).

Com informações do Jornal da Nova.