"Tiveram muita sorte, foi um milagre" diz bombeiro sobre acidente com Huck

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“Tiveram muita sorte, pois a área é bastante acidentada. Foi de fato um milagre e revela que o piloto tem perícia bastante apurada”, disse ao Portal Correio do Estado o capitão do Corpo dos Bombeiros, Sílvio Romero sobre o pouso forçado realizado por um avião que transportava Luciano Huck, Angélica, os três filhos do casal – Benício, Eva e Joaquim -, duas babás, o piloto, Osmar Frattini, 52, e o copiloto, identificado apenas como Flávio.

Conforme o militar, quando a equipe de resgate chegou ao local, havia somente o piloto. As demais vítimas haviam sido levadas ao hospital por terceiros. O comandante da aeronave disse que buscou a família no hotel Caiman, em Miranda, região do Pantanal, e a aeronave teve problema em uma bomba de combustível de um dos lados do motor e precisou transferir a potência para o outro motor, quando teve início a perda de sustentação da aeronave. O piloto se preparou para fazer o pouso forçado na fazenda Palmeira. A aeronave chegou a bater nas cercas e deslizar de barriga por cerca de 400 metros. “A chance que ele [piloto] encontrou para pousar sem o trem de pouso foi de fato um milagre”, concluiu o militar.

O capitão médico do Esquadrão Pelicano, Mauro Pascale, ressaltou que os ocupantes da aeronave tiveram uma segunda chance, dada a energia do acidente. Ele ainda informou que as investigações já iniciaram para apurar as circunstâncias do acidente.

A proprietária da fazenda, Lorena Beatriz Leonardo, disse que a família estava reunida na sede, quando sua filha informou sobre o avião. Ela disse que havia retirado o gado momentos antes da pastagem para levá-los ao frigorífico, o que contribuiu para que o acidente não fosse mais grave.

ESTADO DE SAÚDE

A informação da Santa Casa é de que todas as vítimas estão bem e passam por radiografia e tomografia. O hospital concederá entrevista à imprensa para repassar mais detalhes.

VISITA

O governador Reinaldo Azambuja e sua esposa, Fátima, estão no hospital para conversar com a família global. Ele disse que todos estão bem.

CTI FECHADO

O setor 6 da CTI do hospital foi fechado para atender os globais.

GRAVAÇÕES

Casal está no Pantanal sul-mato-grossense desde o dia 19 de maio. Várias fotos foram postadas por Luciano e Angélica nas redes sociais. A última postada por Huck na noite deste sábado. Angélica fazia gravações para seu programa "Estrelas".

INVESTIGAÇÃO

Uma equipe do Seripa-4 (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), de São Paulo, está a caminho do local para investigar as causas que provocaram o pouso forçado.​