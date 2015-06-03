Enfermeira de MS está entre vítimas de helicóptero localizado pela FAB

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A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou, nesta quarta-feira (3), ter localizado “sem indícios de sobreviventes” helicóptero que estava desaparecido no Amazonas (AM). Dentre os cinco ocupantes da aeronave estava a enfermeira sul-mato-grossense Luiza Fernandes Pereira, 48 anos.

O aparelho, modelo AS-355N, desapareceu durante voo na sexta-feira (29) entre os municípios amazonenses de Atalaia do Norte e Tabatinga. Ele era utilizado para transporte de pacientes pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e a Casa de Saúde Indígena (Casai).

Indícios do helicóptero foram localizados no pôr-do-sol de terça-feira (2), a cerca de 40 quilômetros sudoeste de Tabatinga, destino final do voo. Condições meteorológicas, no entanto, impediram confirmação realizada hoje com o desembarque de equipes de resgate no local.

“Um helicóptero H-60 Black Hawk da Força Aérea Brasileira desembarcou equipes de resgate no local, que puderam confirmar que se tratava dos destroços do PR-ADA. Até o momento, não há indícios de sobreviventes”, informou em nota a FAB.

Cerca de 30 militares, com auxílio de um helicóptero H-60 Black Hawk e uma aeronave C-130 Hércules, estiveram envolvidos na missão de busca cobrindo área de 4.315 km². Integrantes da Defesa Civil de Tabatinga, do Exército e mateiros da região reforçaram equipes em solo.

“Uma equipe do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) foi deslocada para o local para iniciar as investigações dos fatores contribuintes para o acidente”.

DESAPARECIDO

O helicóptero que transportava Luiza e outras quatro pessoas desapareceu do espaço aéreo, conforme a Defesa Civil de Atalaia do Norte, por volta das 18h30 (20h30 de Brasília) de sexta-feira.

Na ocasião, além do piloto, eram transportadas na aeronave a gestante Marcelina Cruz dos Santos e sua acompanhante Marcelina da Silva de Souza, assim como outra paciente identificada como Luciana Guedes do Carmo e a enfermeira sul-mato-grossense.

A namorada do piloto confirmou ao G1 que falou com ele por telefone cerca de 10 minutos antes do pouso e depois não obteve mais contato. O comunicado do desaparecimento só foi confirmado às 20h30 (22h30 em Brasília) pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Seripa-7).