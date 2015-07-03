Motorista perde controle, carreta sai da pista e cai em lagoa

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Uma carreta caçamba, placas de Lins (SP), saiu da pista nesta quinta-feira (02) e caiu em uma lagoa na margem da rodovia MS-276, próximo ao entroncamento com a MS-134, na cidade de Batayporã.

Conforme o site Nova News, o motorista teria freado para não colidir na traseira de outro veículo, que havia reduzido a velocidade para passar em um quebra-molas na rodovia.

O condutor perdeu o controle da direção da carreta, que caiu em uma ribanceira. O veículo só parou quando caiu em uma lagoa.

O motorista viajava sozinho e não ficou ferido.