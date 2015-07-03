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Seis cidades de Mato Grosso do Sul são alvo da operação “Livro Negro”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Polícia Militar e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O objetivo da força-tarefa é desarticular organização criminosa que atua em presídios do Estado.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), sete mandados de busca e apreensão em casas estão sendo cumpridos e outras nove vistorias em celas de presídio estão sendo feitas.

As cidades alvo da operação são campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, Brasilândia e Rio Verde de Mato Grosso.

Ainda segundo o MPE, foram cinco meses de investigação articulada entre o Gaeco, a Agepen e a Polícia Militar. Entre os objetivos estava apurar crimes praticados por egressos e internos do sistema penitenciário. Entre os crimes estão o tráfico de drogas, roubos e furtos.

O nome da operação foi escolhido em referência ao livro negro da organização onde estão nomes de integrantes punidos ou excluídos.

Ao todo, mais de 90 policiais militares do Batalhão de Choque da PM, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), além de três promotores e servidores da Agepen.