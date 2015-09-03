Tempo muda e próxima semana deve ser de chuva em MS

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Depois do período de calor e tempo seco que atingiu o estado durante todo o mês de agosto, o tempo deve mudar a partir de segunda-feira (7), quando uma área de instabilidade deve se formar e promover chuvas durante toda a semana em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre esta sexta-feira (4) e no fim de semana, mas a partir do feriado do Dia da Independência as precipitações devem ser mais generalizadas.

As chuvas estão previstas para todas as regiões do estados, incluindo a Capital. As temperaturas, que ficaram próximas dos 40°C durante esta semana, devem registrar ligeira queda e a máxima deve ficar em torno de 30°C e a mínima em 15°C. Com a chuva, os índices de umidade relativa do ar também devem aumentar.