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A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) informou que a van envolvida em acidente com oito mortes, na noite desta quarta-feira (2), está em situação cadastral regular. A vistoria periódica do veículo está no prazo vigente.

A cooperativa proprietária do veículo informou a Agepan sobre o acidente e informou que o seguro de passageiros, uma obrigação exigida em norma da Agência, está em dia e já foi acionado para as providências cabíveis.

A Agepan irá abrir procedimento de avaliação do acidente levando em consideração as informações colhidas do operador e os registros feitos pelas autoridades competentes.