Confira o que abre e o que fecha no Dia da Independência, na segunda-feira (7), em Campo Grande:
Comércio: conforme a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a abertura das lojas é facultativa a cada comerciante na segunda-feira.
Feira Central: a Feira Central não funciona às segundas-feiras. O atendimento é de quarta-feira a domingo e será normal na véspera do feriado.
Lotéricas: as lotéricas não abrem no feriado. De acordo com o sindicato dos agentes lotéricos, contas com vencimento na data poderão ser pagas na terça-feira (8)
Supermercados: o horário de funcionamento dos supermercados não sofrerá alteração e todos os estabelecimentos abrem normalmente, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS).
Shoppings: O Shopping Pátio Central não abrirá na segunda-feira; noNorte Sul Plaza o funcionamento será das das 12h às 21h nas lojas âncoras, das 12h às 20h nas demais lojas e das 11h às 21h na praça de alimentação; no Bosque dos Ipês será das 13h às 21h nas lojas âncoras e das 14h às 20h nas lojas satélites. No Shopping Campo Grande o funcionamento será normal, das 10h às 22h.
Correios: as agências dos Correios permanecem fechadas durante o feriado.
Judiciário: Tribunal de Justiça e Fórum Eleitoral não terão expediente na segunda-feira, mas funcionam em regime de plantão para casos de urgência.
Detran: o Detran funciona na sexta-feira (4) e só reabre na terça-feira, dia 8
Bancos: as agências bancárias não abrem durante o feriado.
Órgão Públicos: Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais na segunda-feira. Apenas os serviços considerados essenciais funcionarão, como saúde e segurança.
Saúde: apenas os Centros Regionais de Saúde (CRSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas funcionam em regime de plantão durante o feriado.