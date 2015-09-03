Veja o que abre e fecha no feriado do Dia da Indepedência

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Confira o que abre e o que fecha no Dia da Independência, na segunda-feira (7), em Campo Grande:

Comércio: conforme a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a abertura das lojas é facultativa a cada comerciante na segunda-feira.

Feira Central: a Feira Central não funciona às segundas-feiras. O atendimento é de quarta-feira a domingo e será normal na véspera do feriado.

Lotéricas: as lotéricas não abrem no feriado. De acordo com o sindicato dos agentes lotéricos, contas com vencimento na data poderão ser pagas na terça-feira (8)

Supermercados: o horário de funcionamento dos supermercados não sofrerá alteração e todos os estabelecimentos abrem normalmente, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS).

Shoppings: O Shopping Pátio Central não abrirá na segunda-feira; noNorte Sul Plaza o funcionamento será das das 12h às 21h nas lojas âncoras, das 12h às 20h nas demais lojas e das 11h às 21h na praça de alimentação; no Bosque dos Ipês será das 13h às 21h nas lojas âncoras e das 14h às 20h nas lojas satélites. No Shopping Campo Grande o funcionamento será normal, das 10h às 22h.​

Correios: as agências dos Correios permanecem fechadas durante o feriado.

Judiciário: Tribunal de Justiça e Fórum Eleitoral não terão expediente na segunda-feira, mas funcionam em regime de plantão para casos de urgência.

Detran: o Detran funciona na sexta-feira (4) e só reabre na terça-feira, dia 8

Bancos: as agências bancárias não abrem durante o feriado.

Órgão Públicos: Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais na segunda-feira. Apenas os serviços considerados essenciais funcionarão, como saúde e segurança.

Saúde: apenas os Centros Regionais de Saúde (CRSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas funcionam em regime de plantão durante o feriado.