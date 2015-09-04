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Teve início na manhã desta sexta-feira (4), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, mais uma edição do Black Friday. O Shopping China, que participa da promoção, abriu suas portas para os clientes do Paraguai e, principalmente turistas brasileiros, que desde ontem se encontravam na região, aproveitem as super ofertas.

Conforme o site Dourados News, os descontos para o evento vão de 10% até 50%, fazem aumentar a procura e os diretores e funcionários do Shopping China destacam que o quarto ano do Black Friday Fronteira tem dado resultado desde primeiras horas de sexta.

"Muitas turistas se deslocam até aqui exclusivamente para adquirir produtos importados do Shopping China, que oferece as melhores marcas de importados do mundo, nesta loucura de descontos que é o Black Friday Fronteira 2015", diz a direção a reportagem.

De acordo com o site, no Shopping China o evento se estende até segunda-feira (07), dando oportunidade para que todos possam realizar suas compras e desfrutar dos grandes descontos oferecidos.