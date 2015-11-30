Semana começa com chuva na Capital e cidades do interior

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Início de semana deve ser com chuva em Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme prognóstico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), na Capital, nesta segunda-feira (30), há 80% de probabilidade para chuva.

Dia começou com clima ameno e termômetros marcando 24ºC. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 28ºC.

Também chove em Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas. Nestas cidades, chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Máxima deve ser inferior aos 30ºC.