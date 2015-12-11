Mulher que esteve na BA pode ser 120ª vítima de chikungunya

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Três Lagoas registrou o primeiro caso suspeito de vírus chikungunya, conforme divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (10). Trata-se de uma mulher de 48 anos, que veio recentemente da Bahia e já havia contraído a doença em outra ocasião.

Conforme a responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da cidade, Neide Yuki, o caso notificado ainda aguarda resultado de exames para confirmação ou não da doença.

Consta no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES)), no dia 4 de dezembro, que o Estado contabiliza 119 casos notificados e 8 confirmados.

SINTOMAS

Os principais sintomas da chikungunya são febre de início súbito maior que 38,5°C e dor intensa nas articulações, acompanhada ou não de inchaço. Em alguns casos, as dores articulares permanecem por meses e até anos.

Em caso de suspeita, as principais recomendações são: manter repouso; tomar muito líquido, como por exemplo, água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco e sopas; procurar uma unidade de saúde e evitar a exposição a mosquitos.

PREVENÇÃO

Para evitar a proliferação do mosquito transmissor da chikungunya, dengue e zika, a recomendação é para que a população continue com o hábito de cuidar de seus quintais, terrenos e outros espaços que possam conter algum objeto propício para acumular água.

* Descarte todos os objetos não utilizados que estiverem expostos às chuvas e podem acumular água, tais como, pneus, latas, garrafas, baldes, etc.

* Tampe os tonéis e depósitos de água e troque diariamente a água dos bebedouros dos animais.

* Coloque terra ou areia nos vasinhos de plantas ou lugares que acumulem água.

* Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira completamente tampada.

* Tampe bem os recipientes utilizados para acondicionar água, como: garrafões, jarras, taques, etc.

* Troque a água das plantas a cada três dias.

* Evite deslocamento para áreas onde há transmissão instalada do vírus.