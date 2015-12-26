Carlos Eduardo Silva Gonçalves, de 36 anos, foi preso por volta das 23h30min de ontem (25), com uma pistola calibre .380 milímetros carregada com três munições. O autor foi perseguido da Avenida Mascarenhas de Moraes até a Rua Rio de Janeiro, no Bairro Jardim Eldorado, quando foi detido.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar avistou um veículo Fiesta na Avenida Mascarenhas de Moras, que deu ré ao avistar a viatura.
Foi dada ordem de parada, mas o autor desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas até ser abordado na Rua Rio de Janeiro.
Antes de ser detido, o autor jogou a arma na Rua Estevão Alves Corrêa, esquina com Travessa Mirassol, mas ação foi visualizada pelos policiais.
A pistola estava carregada com três munições intactas e foi apreendida. Autor e arma foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Centro.