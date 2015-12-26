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Centenas de pessoas foram retiradas de casa neste sábado (26) no Norte da Inglaterra por causa de inundações provocadas por fortes chuvas.

A principal região afetada teve a energia elétrica cortada e está sob alerta vermelho dos serviços nacionais de meteorologia, que aconselharam a população a “tomar medidas para ficar em segurança”.

“É tudo assustador”, disse Kellie Hughes, que trabalha como cabeleireira em Whalley, Lacanshire, onde as estradas ficaram submersas. “Já não há sacos de areia para nos proteger. As pessoas estão em pânico”, acrescentou.

Uma unidade do 2º Batalhão do Regimento do Duque de Lancaster foi destacada para ajudar a população e as autoridades locais a enfrentarem as inundações.O governo realizou hoje de manhã uma reunião de emergência para supervisionar as operações. “Poderá chover em 24 horas o equivalente a um mês”, disse o secretário de Estado do Ambiente, Rory Stewart.