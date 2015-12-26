Uma idosa, de 69 anos, foi agredida por um assaltante, na tarde deste sábado (26), em residência localizada no centro de Paranaíba, a 413 km de Campo Grande. O homem conseguiu fugir do local levando a aliança da vítima, outro anel de ouro e R$ 600 em dinheiro.
O crime aconteceu por volta das 13h20min na rua Inocência, quando o suspeito invadiu a casa e rendeu a vítima na sala. Ele ordenou que a idosa entregasse todo dinheiro e vasculhou o quarto em busca de objetos valiosos.
Em todo o momento, ele agredia a idosa com coronhadas na cabeça e fazia ameaças de morte contra ela.
O suspeito ainda não foi localizado.